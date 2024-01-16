Украина присоединилась к Европейскому метеопорталу MeteoAlarm — почему это важно
Украина присоединилась к Европейской метеорологической платформе MeteoAlarm. Портал создан для оповещения людей о погоде в той или иной стране. Это важный шаг для Украины на пути интеграции в Европейский Союз.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Украина отображается на карте MeteoAlarm
Украина начала официально отображаться на карте портала MeteoAlarm. Эта платформа принадлежит Европейской сети национальных метеорологических служб. Она создана с целью предупреждения граждан стран об опасных метеорологических явлениях. MeteoAlarm предоставляет визуализированную информацию и удобна в использовании.
"Этот важный шаг Украины в направлении присоединения к ЕС. MeteoAlarm подчеркивает нашу прочную связь с Европейским союзом и наше стремление совместно работать над улучшением системы погодных предупреждений и безопасности граждан. Включение Украины в MeteoAlarm является еще одним признанием нашего прогресса и близости к европейским стандартам", — указали в Укргидрометцентре.
Реализация проекта FMI-UHMC
В Укргидрометцентре выразили благодарность Финскому метеорологическому институту за активную помощь и поддержку Украины в создании совместного проекта FMI-UHMC. Как отмечают специалисты, присоединение к MeteoAlarm стало возможным именно благодаря реализации одной из частей этого проекта.
Укргидрометцентр призвал украинцев воспользоваться платформой MeteoAlarm и в дальнейшем использовать портал для изучения погодных условий.
Напомним, в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на 17 января. На всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах сильные порывы ветра и морозы до -15 °C.
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