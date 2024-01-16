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Украина присоединилась к Европейскому метеопорталу MeteoAlarm — почему это важно

16 января 2024 23:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украина присоединилась к Европейскому метеопорталу MeteoAlarm — почему это важно
Украинцы идут по снежным улицам. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украина присоединилась к Европейской метеорологической платформе MeteoAlarm. Портал создан для оповещения людей о погоде в той или иной стране. Это важный шаг для Украины на пути интеграции в Европейский Союз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Украина отображается на карте MeteoAlarm

Украина начала официально отображаться на карте портала MeteoAlarm. Эта платформа принадлежит Европейской сети национальных метеорологических служб. Она создана с целью предупреждения граждан стран об опасных метеорологических явлениях. MeteoAlarm предоставляет визуализированную информацию и удобна в использовании.

"Этот важный шаг Украины в направлении присоединения к ЕС. MeteoAlarm подчеркивает нашу прочную связь с Европейским союзом и наше стремление совместно работать над улучшением системы погодных предупреждений и безопасности граждан. Включение Украины в MeteoAlarm является еще одним признанием нашего прогресса и близости к европейским стандартам", — указали в Укргидрометцентре.

Скриншот карты MeteoAlarm
Скриншот карты MeteoAlarm

Реализация проекта FMI-UHMC

В Укргидрометцентре выразили благодарность Финскому метеорологическому институту за активную помощь и поддержку Украины в создании совместного проекта FMI-UHMC. Как отмечают специалисты, присоединение к MeteoAlarm стало возможным именно благодаря реализации одной из частей этого проекта.

Укргидрометцентр призвал украинцев воспользоваться платформой MeteoAlarm и в дальнейшем использовать портал для изучения погодных условий.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра
Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на 17 января. На всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах сильные порывы ветра и морозы до -15 °C.

Европейский союз
погода
Укргидрометцентр
Украина

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