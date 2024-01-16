Україна приєдналася до Європейського метеопорталу MeteoAlarm — чому це важливо
Україна приєдналася до Європейської метеорологічної платформи MeteoAlarm. Портал створений для оповіщення людей про погодні умови у тій чи іншій країні. Це важливий крок для України на шляху інтеграції до Європейського Союзу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Україна відображається на мапі MeteoAlarm
Україна почала офіційно відображатися на мапі порталу MeteoAlarm. Ця платформа належить до Європейської мережі національних метеорологічних служб. Вона створена з метою попередження громадян країн про небезпечні метеорологічні явища. MeteoAlarm надає візуалізовану інформацію та є зручною у використанні.
"Цей важливий крок України у напрямку приєднання до ЄС. MeteoAlarm підкреслює наш міцний зв'язок з Європейським союзом та наше прагнення спільно працювати над покращенням системи погодних попереджень та безпеки громадян. Включення України до MeteoAlarm є ще одним визнанням нашого прогресу та близькості до європейських стандартів", — вказали в Укргідрометцентрі.
Реалізація проєкту FMI-UHMC
В Укргідрометцентрі висловили вдячність Фінському метеорологічному інституту за активну допомогу та підтримку України в створенні спільного проєкту FMI-UHMC. Як зазначають фахівці, приєднання до MeteoAlarm стало можливим саме завдяки реалізації одній з частин цього проєкту.
Укргідрометцентр закликав українців скористатися платформою MeteoAlarm і надалі використовувати портал для вивчення погодних умов.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на 17 січня. По всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру та морози до -15 °C.
Читайте Новини.LIVE!