Україна приєдналася до Європейського метеопорталу MeteoAlarm — чому це важливо

Українці йдуть засніженими вулицями. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Україна приєдналася до Європейської метеорологічної платформи MeteoAlarm. Портал створений для оповіщення людей про погодні умови у тій чи іншій країні. Це важливий крок для України на шляху інтеграції до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Україна відображається на мапі MeteoAlarm

Україна почала офіційно відображатися на мапі порталу MeteoAlarm. Ця платформа належить до Європейської мережі національних метеорологічних служб. Вона створена з метою попередження громадян країн про небезпечні метеорологічні явища. MeteoAlarm надає візуалізовану інформацію та є зручною у використанні.

"Цей важливий крок України у напрямку приєднання до ЄС. MeteoAlarm підкреслює наш міцний зв'язок з Європейським союзом та наше прагнення спільно працювати над покращенням системи погодних попереджень та безпеки громадян. Включення України до MeteoAlarm є ще одним визнанням нашого прогресу та близькості до європейських стандартів", — вказали в Укргідрометцентрі.

Скриншот мапи MeteoAlarm

Реалізація проєкту FMI-UHMC

В Укргідрометцентрі висловили вдячність Фінському метеорологічному інституту за активну допомогу та підтримку України в створенні спільного проєкту FMI-UHMC. Як зазначають фахівці, приєднання до MeteoAlarm стало можливим саме завдяки реалізації одній з частин цього проєкту.

Укргідрометцентр закликав українців скористатися платформою MeteoAlarm і надалі використовувати портал для вивчення погодних умов.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на 17 січня. По всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру та морози до -15 °C.