Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 1 июля.

Люди идут в дождь. Иллюстративное фото: Вечірній Київ

В Украине в понедельник, 1 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами с дождями. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +29...+34 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 1 июля

Завтра на западе будет облачно с прояснениями, ночь пройдет без осадков, а днем ожидаются умеренные кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах также вероятный град и шквалы — 15-20 м/с.

В Волынской, Львовской и Закарпатской областях пройдут дожди, а на остальной территории будет небольшая облачность без осадков.

По данным синоптиков, ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+22 °С, а днем поднимется до отметок +29...+34 °С. На юге и востоке страны местами сильная жара — +35...+37 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

Завтра днем в западных областях прогнозируется гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Волынской, Львовской и Закарпатской областях —сильные дожди.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность 1 июля

До 2 июля в некоторых регионах Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Однако это не касается большинства западных областей и 1 июля Полтавщины.

Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 1 июля

Завтра в столице будет облачно, без осадков. Ветер также прогнозируют по переменным направлениям, 3-8 м/с.

В области температура воздуха ночью ожидается +17...+22 °С, а днем +29...+34 °С. В Киеве ночью +19...+21 °С, днем +31...+33 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко заявила, что завтра Украина станет одной из самых жарких стран Европы.

Также Диденко сообщала, что украинцев ждет жара в первую неделю июля. В некоторых областях возможны дожди с грозами.