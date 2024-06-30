Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 1 липня

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні у понеділок, 1 липня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями з дощами. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +29...+34 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 1 липня

Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, ніч пройде без опадів, а вдень очікуються помірні короткочасні дощі з грозами. В окремих районах також ймовірний град та шквали — 15-20 м/с.

У Волинській, Львівській та Закарпатській областях пройдуть значні дощі, а на решті території буде невелика хмарність без опадів.

За даними синоптиків, очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура повітря коливатиметься у межах +17...+22 °С, а вдень підніметься до позначок +29...+34 °С. На півдні та сході країни місцями буде сильна спека — +35...+37 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

Завтра вдень у західних областях прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Волинській, Львівській та Закарпатській областях — значні дощі.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 1 липня

До 2 липня в деяких регіонах України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Однак це не стосується більшості західних областей та 1 липня Полтавщини.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 1 липня

Завтра у столиці буде невелика хмарність, без опадів. Вітер також прогнозують зі змінними напрямками, 3-8 м/с.

В області температура повітря вночі очікується +17...+22 °С, а вдень +29...+34 °С. У Києві вночі +19...+21 °С, вдень +31...+33 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко заявила, що завтра Україна стане однією з найспекотніших країн Європи.

Також Діденко повідомляла, що на українців чекає спека у перший тиждень липня. Водночас у деяких областях можливі дощі з грозами.