Прогноз погоди на завтра, 1 липня, від Наталки Діденко

Дівчата гуляють вулицею у спеку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 1 липня, очікується одна з найспекотніших погод по всій Європі. Максимальна температура повітря в цей день сягне +35 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 1 липня

Завтра в Україні максимальна температура повітря досягатиме +30...+35 °C, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 °C.

На заході прогнозують місцями пониження температури на кілька градусів, однак вдень повітря все ж прогріється до +30 °C і навіть вище.

Через візит атмосферного в другій половині дня або увечері на заході пройдуть грозові дощі, але у переважній частині територій країни завтра буде суха погода з високою пожежною небезпекою.

Погода в Україні протягом тижня

Однак 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня ще й на півночі температура повітря трохи знизиться, а спека стане легшою. Водночас у східній частині та на півдні України ще буде задуха.

Погода у Києві 1 липня

У Києві 1 липня буде дуже спекотна суха погода — +32..+34 °C, без опадів.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Раніше Діденко заявила, що на українців чекає спека у перший тиждень липня. Водночас у деяких областях можливі дощі з грозами.

Також ми писали, що синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Київській, Житомирській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській та інших областях.