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Завтра Украина будет одной из самых жарких стран Европы — Диденко предупредила украинцев

30 июня 2024 12:42
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на завтра, 1 июля, от Наталки Диденко.
Девушки гуляют по улице в жару. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в понедельник, 1 июля, ожидается одна из самых жарких погод по всей Европе. Максимальная температура воздуха в этот день составит +35 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 1 июля

Завтра в Украине максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35 °C, на востоке и юго-востоке до +34...+37 °C.

На западе прогнозируют местами понижение температуры на несколько градусов, однако днем воздух все же прогреется до +30 °C и даже выше.

Из-за атмосферного визита во второй половине дня или вечером на западе пройдут грозовые дожди, но в подавляющей части территорий страны завтра будет сухая погода с высокой пожарной опасностью.

Погода в Украине в течение недели

Однако 1-2 июля в западных областях, а 3-4 июля еще и на севере температура воздуха немного снизится, а жара станет легче. В то же время в восточной части и на юге Украины еще будет духота.

Погода в Киеве 1 июля

В Киеве 1 июля будет очень жаркая сухая погода — +32..+34 °C, без осадков.

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Скриншот сообщения Диденко
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Скриншот сообщения Диденко

Ранее Диденко заявила, что украинцев ждет жара в первую неделю июля. В некоторых областях возможны дожди с грозами.

Также мы писали, что синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской и других областях.

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