Прогноз погоды в Украине 15 января

Украинцев ожидает непогода — синоптики назвали опасные регионы
Погода в Украине 15 января будет с небольшим и умеренным снегом. Кроме того, синоптики предупреждают об гололеде. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине 15 января
Синоптики прогнозируют в западных и северных областях местами небольшой снег, в восточной и юго-восточной части ночью умеренный снег.
"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- -2...-7 °C
- в центральных областях до -10 °C
- днем от -4 °C...+1°C
- в южных областях +1...-6 °C
- в Крыму ночью около 0°,
- днем +4...+9 °C
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают украинцев о восхождении значительной снеголовины.
В связи с снегопадами и вьюгами, ожидается:
14-15 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин" , - говорится в сообщении.
Напомним, к концу второй половины января предполагается постепенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов Украины. С небольшой периодичностью ожидаются снег, мокрый снег и дожди.
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