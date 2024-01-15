Прогноз погоды в Украине 15 января

Женщина на улице среди снега. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 15 января будет с небольшим и умеренным снегом. Кроме того, синоптики предупреждают об гололеде. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 15 января

Синоптики прогнозируют в западных и северных областях местами небольшой снег, в восточной и юго-восточной части ночью умеренный снег.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

-2...-7 °C

в центральных областях до -10 °C

днем от -4 °C...+1°C

в южных областях +1...-6 °C

в Крыму ночью около 0°,

днем +4...+9 °C

Погода в Украине 15 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают украинцев о восхождении значительной снеголовины.

В связи с снегопадами и вьюгами, ожидается:

14-15 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин" , - говорится в сообщении.

Карта опасных регионов Украины. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, к концу второй половины января предполагается постепенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов Украины. С небольшой периодичностью ожидаются снег, мокрый снег и дожди.