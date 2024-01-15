Прогноз погоди в Україні 15 січня

Українців очікує негода — синоптики назвали небезпечні регіони
Погода в Україні, 15 січня, буде з невеликим та помірним снігом. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні 15 січня
Синоптики прогнозують у західних та північних областях місцями невеликий сніг, у східній та південно-східній частинах вночі помірний сніг.
"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Температура повітря:
- -2...-7 °C
- в центральних областях до -10 °C
- вдень від -4 °C...+1°C
- у південних областях +1...-6 °C
- в Криму вночі близько 0°,
- вдень +4...+9 °C
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають українців про сходження значної сніголавини.
У зв'язку з снiгопадами та хуртовинами, очікується:
14-15 січня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, до кінця другої половини січня передбачається поступове підвищення температури повітря у більшості регіонів України. З невеликою періодичністю очікуються сніг, мокрий сніг та дощі.
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