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Українців очікує негода — синоптики назвали небезпечні регіони

15 січня 2024 06:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 15 січня
Жінка на вулиці посередд снігу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, 15 січня, буде з невеликим та помірним снігом. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 15 січня

Синоптики прогнозують у західних та північних областях місцями невеликий сніг, у східній та південно-східній частинах вночі помірний сніг.

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря:

  • -2...-7 °C
  • в центральних областях до -10 °C
  • вдень від -4 °C...+1°C 
  • у південних областях +1...-6 °C
  • в Криму вночі близько 0°,
  • вдень +4...+9 °C
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Погода в Україні 15 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають українців про сходження значної сніголавини.

У зв'язку з снiгопадами та хуртовинами, очікується:

14-15 січня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей. 

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — вказано в повідомленні.

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Мапа небезпечних регіонів в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, до кінця другої половини січня передбачається поступове підвищення температури повітря у більшості регіонів України. З невеликою періодичністю очікуються сніг, мокрий сніг та дощі.

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