Погода в Украине на 20 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Люди попали под непогоду. Фото: ADRESSEAVISEN

Погода в Украине в понедельник, 20 ноября, будет облачной, однако, с прояснениями. Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Ночью украинцам следует ожидать до -6 °C мороза, в то время как днем температура поднимется лишь до 2 °C тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 20 ноября

Синоптики прогнозируют в западных, восточных, большинстве центральных и южных областей снег, местами с дождем. На остальной территории без существенных осадков.

"Ветер преимущественно северный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в южной и восточной частях местами порывы 15-20 м/с ", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью от +1...-6°С;

днем от -3°...+2°С;

в Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью около 0 °С, днем +2...-7 °С.

Погода в Украине 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Харьковское отделение гидрометцентра выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях , которые ожидаются 20 ноября в Харьковской области. По ожиданиям синоптиков в этот период в регионе возможны значительные осадки.