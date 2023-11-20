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Украинцев предупреждают об опасности — чего ожидать от погоды сегодня

20 ноября 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 20 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Люди попали под непогоду. Фото: ADRESSEAVISEN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 20 ноября, будет облачной, однако, с прояснениями. Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Ночью украинцам следует ожидать до -6 °C мороза, в то время как днем температура поднимется лишь до 2 °C тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют в западных, восточных, большинстве центральных и южных областей снег, местами с дождем. На остальной территории без существенных осадков.

"Ветер преимущественно северный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в южной и восточной частях местами порывы 15-20 м/с ", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью от +1...-6°С;
  • днем от -3°...+2°С;
  • в Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью около 0 °С, днем +2...-7 °С.
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Погода в Украине 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Харьковское отделение гидрометцентра выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях , которые ожидаются 20 ноября в Харьковской области. По ожиданиям синоптиков в этот период в регионе возможны значительные осадки.

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