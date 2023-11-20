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Українців попереджають про небезпеку — чого очікувати від погоди сьогодні

20 листопада 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 20 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Люди потрапили під негоду. Фото: ADRESSEAVISEN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у понеділок, 20 листопада, буде хмарною, утім, з проясненнями. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Вночі українцям варто очікувати до -6 °C морозу, тоді як вдень температура підніметься лише до 2 °C тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 листопада

Синоптики прогнозують у західних, східних, більшості центральних та південних областей сніг, подекуди з дощем. На решті території без істотних опадів.

"Вітер переважно північний, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південній та східній частинах місцями пориви 15-20 м/с", — мовиться в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі від +1...-6 °С;
  • вдень від -3°...+2 °С;
  • на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі близько 0 °С, вдень +2...-7 °С.
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Погода в Україні 20 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Додамо, Харківське відділення гідрометцентру випустило попередження про несприятливі погодні умови, які очікуються 20 листопада в Харківській області. За очікуваннями синоптиків, в цей період у регіоні можливі значні опади.

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