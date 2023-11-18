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Украинцев засыпет снегом — в каких областях синоптики предупреждают об опасности

18 ноября 2023 06:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в субботу, 18 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня
Женщина прикрывается от снега и сильного ветра зонтиком. Фото: Los Angeles Times
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в субботу, 18 ноября, удивит украинцев прогнозом. В Одесской области выпадут сильные ливни, также синоптики предупреждают о сильном снегопаде и гололедице во многих регионах, объявляют І уровень опасности. Температура воздуха удивит еще больше, ведь ночью столбики термометров покажут -2 °C, а днем следует ожидать не более +5 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 ноября

Синоптики предупреждают о ливнях сегодня, 18 ноября, в Одесской области, а в Николаевской, Херсонской и Крыму — умеренный дождь. На остальной территории практически без осадков.

Карта погоды в Украине сегодня, 18 ноября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 18 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Специалисты сообщают о порывах ветра 15-22 м/с в Одесской и большинстве центральных областей, а также на юге и в Крыму.

Температура воздуха:

  • ночью от -2...+3 °C, на юге +1...+6 °C, в Киеве 0...+2 °C;
  • днем 0...+5 °C, на юге +5...+10 °C, на юге Одесской области и Крыму до +13 °C, в Киеве +2...+4 °C;
  • в Карпатах ночью и днем -1...-6 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре сообщают об опасных метеорологических явлениях в Украине в субботу, 18 ноября. Так, западные области накроет сильный снег, на дорогах будет гололедица.

Сильные ливни охватят Одесскую область, а в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, южных областях и Крыму порывы ветра 15-20 м/с.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 18 ноября, от Укргидрометцентра
Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 18 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия приведут к усложнению движения транспорта на дорогах и улицах западных областей страны. І уровень угрозы желтый", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 18 ноября

"Сложнее всего ожидается погода в западных областях Украины — мокрый снег с ветром, холодно и неуютно", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди следует ожидать в Одесской области, на остальной территории облачно и сыро.

"Противостояние северного антициклона и южного циклона (карта) повлечет за собой усиление ветра, особенно в южной части с охватом центра и востока", — сообщает синоптик.

Противостояние северного антициклона и южного циклона сегодня, 18 ноября
Противостояние северного антициклона и южного циклона сегодня, 18 ноября. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха:

  • ночью 0...+5 °C, в западных и северных областях местами 0...-2 °C;
  • днем +1...+6 °C, на побережье морей до +9...+11 °C.
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что синоптики рассказали о погоде на выходных 18-19 ноября. Известно, что Украину охватят морозы и снегопад.

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