Погода в Україні в суботу, 18 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Українців засипле снігом — в яких областях синоптики попереджають про небезпеку
Погода в Україні в суботу, 18 листопада, здивує українців прогнозом. В Одеській області випадуть сильні зливи, також синоптики попереджають про сильний снігопад та ожеледицю в багатьох регіонах, оголошують І рівень небезпеки. Температура повітря здивує ще більше, адже вночі стовпчики термометрів покажуть -2 °C, а вдень слід чекати не більш як +5 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 18 листопада
Синоптики попереджають про зливи сьогодні, 18 листопада, в Одеській області, а в Миколаївській, Херсонській та в Криму — помірний дощ. На решті території практично без опадів.
Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Фахівці повідомляють про пориви вітру 15-22 м/с в Одеській та більшості центральних областей, а також на півдні та Криму.
Температура повітря:
- вночі від -2...+3 °C, на півдні +1...+6 °C, у Києві 0...+2 °C;
- вдень 0...+5 °C, на півдні +5...+10 °C, на півдні Одеської області та Криму до +13 °C, у Києві +2...+4 °C;
- у Карпатах вночі та вдень -1...-6 °C.
Попередження від Укргідрометцентру
В Укргідрометцентрі повідомляють про небезпечні метеорологічні явища в Україні в суботу, 18 листопада. Так, західні області накриє сильний сніг, на дорогах буде ожеледиця.
Сильні зливи охоплять Одеську область, а в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, південних областях та Криму пориви вітру 15-20 м/с.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях західних областей країни. І рівень загрози — жовтий", — йдеться в повідомленні.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 18 листопада
"Найскладнішою очікується погода в західних областях України — мокрий сніг із вітром, холодно та незатишно", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, дощі слід очікувати в Одеській області, на решті території — хмарно й вогко.
"Протистояння північного антициклону та південного циклону (карта) спричинить посилення вітру, особливо у південній частині з охопленням центру та сходу", — повідомляє синоптикиня.
Температура повітря:
- вночі 0...+5 °C, у західних та північних областях місцями 0...-2 °C;
- вдень +1...+6 °C, на узбережжі морів до +9...+11 °C.
Нагадаємо, що синоптики розповіли про погоду на вихідних 18-19 листопада. Відомо, що Україну охоплять морози та снігопад.
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