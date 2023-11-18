Погода в Україні в суботу, 18 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Жінка прикривається від снігу та сильного вітру парасолею. Фото: Los Angeles Times

Погода в Україні в суботу, 18 листопада, здивує українців прогнозом. В Одеській області випадуть сильні зливи, також синоптики попереджають про сильний снігопад та ожеледицю в багатьох регіонах, оголошують І рівень небезпеки. Температура повітря здивує ще більше, адже вночі стовпчики термометрів покажуть -2 °C, а вдень слід чекати не більш як +5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 листопада

Синоптики попереджають про зливи сьогодні, 18 листопада, в Одеській області, а в Миколаївській, Херсонській та в Криму — помірний дощ. На решті території практично без опадів.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 18 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Фахівці повідомляють про пориви вітру 15-22 м/с в Одеській та більшості центральних областей, а також на півдні та Криму.

Температура повітря:

вночі від -2...+3 °C, на півдні +1...+6 °C, у Києві 0...+2 °C;

вдень 0...+5 °C, на півдні +5...+10 °C, на півдні Одеської області та Криму до +13 °C, у Києві +2...+4 °C;

у Карпатах вночі та вдень -1...-6 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі повідомляють про небезпечні метеорологічні явища в Україні в суботу, 18 листопада. Так, західні області накриє сильний сніг, на дорогах буде ожеледиця.

Сильні зливи охоплять Одеську область, а в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, південних областях та Криму пориви вітру 15-20 м/с.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 18 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях західних областей країни. І рівень загрози — жовтий", — йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 18 листопада

"Найскладнішою очікується погода в західних областях України — мокрий сніг із вітром, холодно та незатишно", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, дощі слід очікувати в Одеській області, на решті території — хмарно й вогко.

"Протистояння північного антициклону та південного циклону (карта) спричинить посилення вітру, особливо у південній частині з охопленням центру та сходу", — повідомляє синоптикиня.

Протистояння північного антициклону та південного циклону сьогодні, 18 листопада. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря:

вночі 0...+5 °C, у західних та північних областях місцями 0...-2 °C;

вдень +1...+6 °C, на узбережжі морів до +9...+11 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики розповіли про погоду на вихідних 18-19 листопада. Відомо, що Україну охоплять морози та снігопад.