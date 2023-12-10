Погода в Украине в субботу, 10 декабря — какие области под угрозой гололеда

Люди попали под непогоду. Фото: gr.dreamstime

Погода в Украине, 10 декабря, будет с осадками. В северо-восточных и Днепропетровской областях небольшой снег, мокрый снег и дождь. В то же время в Запорожской, Херсонской области и Крыму небольшой, ночью умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

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Погода в Украине 10 декабря

По прогнозу синоптиков, на крайнем западе страны ожидается небольшой снег, в то время как на остальной территории без существенных осадков.

"Ночью и утром на Правобережье местами туман. На дорогах страны, кроме крайнего юга, местами гололедица" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

-1...-6 °C в западных областях, днем около 0 °C;

на юге страны ночью от +3...-2°C мороза, днем 0...+5°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине завтра, 10 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве областей страны будет идти снег и дождь. Также на дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездки.