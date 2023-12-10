Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Украинцев снова ожидает опасность — синоптики назвали, какие регионы под угрозой arrow

Украинцев снова ожидает опасность — синоптики назвали, какие регионы под угрозой

10 декабря 2023 06:20
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в субботу, 10 декабря — какие области под угрозой гололеда
Люди попали под непогоду. Фото: gr.dreamstime
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине, 10 декабря, будет с осадками. В северо-восточных и Днепропетровской областях небольшой снег, мокрый снег и дождь. В то же время в Запорожской, Херсонской области и Крыму небольшой, ночью умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Читайте также:

Погода в Украине 10 декабря

По прогнозу синоптиков, на крайнем западе страны ожидается небольшой снег, в то время как на остальной территории без существенных осадков.

"Ночью и утром на Правобережье местами туман. На дорогах страны, кроме крайнего юга, местами гололедица" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • -1...-6 °C в западных областях, днем около 0 °C;
  • на юге страны ночью от +3...-2°C мороза, днем 0...+5°C.
Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине завтра, 10 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве областей страны будет идти снег и дождь. Также на дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Актуальное по теме