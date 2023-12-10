Погода в Украине в субботу, 10 декабря — какие области под угрозой гололеда

Украинцев снова ожидает опасность — синоптики назвали, какие регионы под угрозой
Погода в Украине, 10 декабря, будет с осадками. В северо-восточных и Днепропетровской областях небольшой снег, мокрый снег и дождь. В то же время в Запорожской, Херсонской области и Крыму небольшой, ночью умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Погода в Украине 10 декабря
По прогнозу синоптиков, на крайнем западе страны ожидается небольшой снег, в то время как на остальной территории без существенных осадков.
"Ночью и утром на Правобережье местами туман. На дорогах страны, кроме крайнего юга, местами гололедица" , — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- -1...-6 °C в западных областях, днем около 0 °C;
- на юге страны ночью от +3...-2°C мороза, днем 0...+5°C.
Напомним, в Украине завтра, 10 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве областей страны будет идти снег и дождь. Также на дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездки.
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