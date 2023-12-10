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Українців знову очікує небезпека — синоптики назвали, які регіони під загрозою

10 грудня 2023 06:20
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в суботу, 10 грудня — які області під загрозою ожеледі
Люди потрапили під негоду. Фото: gr.dreamstime
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні, 10 грудня, буде з опадами. У північно-східних та Дніпропетровській областях невеликий сніг, мокрий сніг та дощ. Водночас у Запорізькій, Херсонській області та в Криму невеликий, вночі помірний дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Про це йдеться на сайті Гідрометцентру.

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Погода в Україні 10 грудня

За прогнозом синоптиків, на крайньому заході країни очікується невеликий сніг, тим часом на решті території без істотних опадів.

"Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман. На дорогах країни, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

  • -1...-6 °C у західних областях, вдень близько 0 °C;
  • на півдні країни вночі від +3...-2 °C морозу, вдень 0...+5 °C.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні завтра, 10 грудня, очікується хмарна погода. В більшості областей країни буде йти сніг та дощ. Також на дорогах буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздки. 

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