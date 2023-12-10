Погода в Україні в суботу, 10 грудня — які області під загрозою ожеледі

Люди потрапили під негоду. Фото: gr.dreamstime

Погода в Україні, 10 грудня, буде з опадами. У північно-східних та Дніпропетровській областях невеликий сніг, мокрий сніг та дощ. Водночас у Запорізькій, Херсонській області та в Криму невеликий, вночі помірний дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Про це йдеться на сайті Гідрометцентру.

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За прогнозом синоптиків, на крайньому заході країни очікується невеликий сніг, тим часом на решті території без істотних опадів.

"Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман. На дорогах країни, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

-1...-6 °C у західних областях, вдень близько 0 °C;

на півдні країни вночі від +3...-2 °C морозу, вдень 0...+5 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні завтра, 10 грудня, очікується хмарна погода. В більшості областей країни буде йти сніг та дощ. Також на дорогах буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздки.