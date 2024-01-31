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Украинцев снова ожидает непогода — синоптики назвали опасные регионы

31 января 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 31 января
Женщина на улице во время непогоды. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 31 января, будет с небольшой облачностью. Синоптики обещают украинцам отсутствие осадков. Местами возможен туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 30 января

В Украине 30 января в большинстве западных и северо-восточных областей будет с гололедицей.

"Ветер юго-западный, 3-8 м/с ", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью -1...-6 °С,
  • днем +1...+6 °С,
  • в Карпатах ночью -7...-12°С.
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Погода в Украине 31 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 31 января

Для киевлян и жителей области погода будет 31 января с небольшой облачностью и без осадков.

"Ветер юго-западный, 3-8 м/с", — говорят синоптики

Температура по области:

  • ночью -1...-6 °С
  • днем +1...+6 °С
  • в Киеве ночью -2...-4°С.
Возможно, это изображение текст
Прогноз погоды в Киевской области 31 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предостерегают водителей быть осторожными на дорогах завтра, поскольку в большинстве западных и северо-восточных регионах предполагается гололедица. Порывы ветра в большинстве своем будут юго-западными, 3-8 м/с.

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