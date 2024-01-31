Украинцев снова ожидает непогода — синоптики назвали опасные регионы
Погода в Украине, 31 января, будет с небольшой облачностью. Синоптики обещают украинцам отсутствие осадков. Местами возможен туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине 30 января
В Украине 30 января в большинстве западных и северо-восточных областей будет с гололедицей.
"Ветер юго-западный, 3-8 м/с ", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью -1...-6 °С,
- днем +1...+6 °С,
- в Карпатах ночью -7...-12°С.
Погода в Киевской области 31 января
Для киевлян и жителей области погода будет 31 января с небольшой облачностью и без осадков.
"Ветер юго-западный, 3-8 м/с", — говорят синоптики
Температура по области:
- ночью -1...-6 °С
- днем +1...+6 °С
- в Киеве ночью -2...-4°С.
Напомним, синоптики предостерегают водителей быть осторожными на дорогах завтра, поскольку в большинстве западных и северо-восточных регионах предполагается гололедица. Порывы ветра в большинстве своем будут юго-западными, 3-8 м/с.
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