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В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в останній день січня

30 січня 2024 21:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 31 січня від Укргідрометцентру
Жінка йде вулицею в місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у середу, 31 січня, прийде з потеплінням та без опадів. У столиці очікується до +5 °C. Вітер здебільшого буде південно-західним та не сильним — 3-8 м/с. Синоптики попереджають також про ожеледицю на дорогах України завтра.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 31 січня

В Україні 31 січня очікується невелика хмарність, подекуди передбачаються тумани, зокрема вночі та вранці вони будуть у південних областях та в Криму. Синоптики застерігають водіїв бути обережними на дорогах завтра, оскільки у більшості західних та північно-східних регіонах передбачається ожеледиця. Пориви вітру здебільшого будуть південно-західними, 3-8 м/с.

Температура повітря в Україні 31 січня:

  • вночі буде від -6 до -1 °C, а вдень від +1 до +6 °C;
  • в Карпатах вночі від -12 до -7 °C, а вдень близько 0 °C.
Погода в Україні 31 січня
Погода в Україні 31 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 31 січня

Погода на Київщині також буде доволі теплою 31 січня. В столиці та області очікується невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. За даними Укргідрометцентру, в Києві переважатиме південно-західний вітер, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі буде коливатися від -6 до -1 °C, а вдень від +1 до +6 °C.

Стовпчики термометрів у Києві вночі опустяться до поділки -4...-2 °C, а вдень передбачається +3...+5 °C.

Нагадаємо, в Україні 31 січня вдень очікується плюсова температура. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +2...+7 °C, проте вночі тиснутиме мороз -8...-3 °C.

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