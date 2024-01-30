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В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в последний день января

30 января 2024 21:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 31 января от Укргидрометцентра.
Женщина идет по улице в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 31 января, придет с потеплением и без осадков. В столице ожидается +5 °C. Ветер в большинстве будет юго-западным и не сильным — 3-8 м/с. Синоптики предупреждают также об гололеде на дорогах Украины завтра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 31 января

В Украине 31 января ожидается небольшая облачность, местами туманы, в частности ночью и утром они будут в южных областях и в Крыму. Синоптики предостерегают водителей осторожничать на дорогах завтра, поскольку в большинстве западных и северо-восточных регионах предполагается гололед. Порывы ветра в большинстве будут юго-западными, 3-8 м/с.

Температура воздуха в Украине 31 января:

  • ночью будет от -6 до -1 °C, а днем от +1 до +6 °C;
  • в Карпатах ночью от -12 до -7 °C, а днем около 0 °C.
Погода в Украине 31 января
Погода в Украине 31 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 31 января

Погода в Киевской области также будет достаточно теплой 31 января. В столице и области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. По данным Укргидрометцентра, в Киеве будет преобладать юго-западный ветер, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет колебаться от -6 до -1 °C, а днем от +1 до +6 °C.

Столбики термометров в Киеве ночью опустятся до деления -4...-2 °C, а днем предполагается +3...+5 °C.

Напомним, в Украине 31 января днем ожидается плюсовая температура. Столбики термометров будут колебаться в пределах +2...+7 °C, однако ночью будет давить мороз -8...-3 °C.

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