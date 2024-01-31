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Українців знову очікує негода — синоптики назвали небезпечні регіони

31 січня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 31 січня
Жінки на вулиці під час негоди. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, 31 січня, буде з невеликою хмарністю. Синоптики обіцяють українцям відсутність опадів. Місцями можливий туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 30 січня

В Україні 30 січня у більшості західних та північно-східних областей буде з ожеледицею.

"Вітер південно-західний, 3-8 м/с", — мовиться у повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі -1...-6 °С,
  • вдень +1...+6 °С,
  • в Карпатах вночі -7...-12 °С.
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Погода в Україні 31 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 31 січня

Для киян та жителів області погода 31 січня буде з невеликою хмарністю та без опадів.

"Вітер південно-західний, 3-8 м/с", — кажуть синоптики

Температура по області:

  • вночі -1...-6 °С 
  • вдень +1...+6 °С
  • у Києві вночі -2...-4 °С.
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Прогноз погоди у Київській області 31 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики застерігають водіїв бути обережними на дорогах завтра, оскільки у більшості західних та північно-східних регіонах передбачається ожеледиця. Пориви вітру здебільшого будуть південно-західними, 3-8 м/с.

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