Українців знову очікує негода — синоптики назвали небезпечні регіони
Погода в Україні, 31 січня, буде з невеликою хмарністю. Синоптики обіцяють українцям відсутність опадів. Місцями можливий туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні 30 січня
В Україні 30 січня у більшості західних та північно-східних областей буде з ожеледицею.
"Вітер південно-західний, 3-8 м/с", — мовиться у повідомленні.
Температура повітря:
- вночі -1...-6 °С,
- вдень +1...+6 °С,
- в Карпатах вночі -7...-12 °С.
Погода на Київщині 31 січня
Для киян та жителів області погода 31 січня буде з невеликою хмарністю та без опадів.
"Вітер південно-західний, 3-8 м/с", — кажуть синоптики
Температура по області:
- вночі -1...-6 °С
- вдень +1...+6 °С
- у Києві вночі -2...-4 °С.
Нагадаємо, синоптики застерігають водіїв бути обережними на дорогах завтра, оскільки у більшості західних та північно-східних регіонах передбачається ожеледиця. Пориви вітру здебільшого будуть південно-західними, 3-8 м/с.
Читайте Новини.LIVE!