Жінки на вулиці під час негоди. Фото: УНІАН

Погода в Україні, 31 січня, буде з невеликою хмарністю. Синоптики обіцяють українцям відсутність опадів. Місцями можливий туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 30 січня

В Україні 30 січня у більшості західних та північно-східних областей буде з ожеледицею.

"Вітер південно-західний, 3-8 м/с", — мовиться у повідомленні.

Температура повітря:

вночі -1...-6 °С,

вдень +1...+6 °С,

в Карпатах вночі -7...-12 °С.

Погода в Україні 31 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 31 січня

Для киян та жителів області погода 31 січня буде з невеликою хмарністю та без опадів.

"Вітер південно-західний, 3-8 м/с", — кажуть синоптики

Температура по області:

вночі -1...-6 °С

вдень +1...+6 °С

у Києві вночі -2...-4 °С.

Прогноз погоди у Київській області 31 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики застерігають водіїв бути обережними на дорогах завтра, оскільки у більшості західних та північно-східних регіонах передбачається ожеледиця. Пориви вітру здебільшого будуть південно-західними, 3-8 м/с.