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Украину накроют дожди, грозы и туман — в Укргидрометцентре рассказали, какие области под угрозой

25 апреля 2024 15:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 26 апреля
Люди под дождем. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 26 апреля, будет облачной, но с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +23 °C. Ночью подавляющее большинство регионов покроют дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 26 апреля

Отмечается, что ночью в большинстве северных, а также в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму пройдут дожди, местами даже с грозами.

В западной части будет сухо. Однако на Закарпатье, Львовщине, Одесщине, Винницкой и Киевской ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +7...+12°C. В частности:

  • в юго-восточной части +13...+17 °C;
  • в западных областях +2...+7°C.

Температура воздуха днем достигнет +12...+17 °C в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, на юго-востоке страны столбики термометров покажут +26 °C. На остальной территории будет +18...+23°C.

Что касается украинского высокогорья, то ночью в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет днем +5...+10 °C.

Погода в Украине 26 апреля
Погода 26 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 26 апреля

В Киеве и области ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, днем будет сухо.

Температура воздуха прогреется до +17 °C.

Погода в Киеве 26 апреля
Cкриншот

Напомним, киевлян и жителей Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие часы до конца дня 25 апреля в столице ожидается сильная гроза.

Также мы сообщали о том, что с пятницы, 26 апреля, в Украине наконец-то будет царить теплая погода. Воздух днем по всей территории прогреется от +15 °C до +26 °C.

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