Украину накроют дожди, грозы и туман — в Укргидрометцентре рассказали, какие области под угрозой
Погода в Украине в пятницу, 26 апреля, будет облачной, но с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +23 °C. Ночью подавляющее большинство регионов покроют дожди с грозами.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 26 апреля
Отмечается, что ночью в большинстве северных, а также в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму пройдут дожди, местами даже с грозами.
В западной части будет сухо. Однако на Закарпатье, Львовщине, Одесщине, Винницкой и Киевской ночью и утром местами ожидается туман.
Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет +7...+12°C. В частности:
- в юго-восточной части +13...+17 °C;
- в западных областях +2...+7°C.
Температура воздуха днем достигнет +12...+17 °C в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, на юго-востоке страны столбики термометров покажут +26 °C. На остальной территории будет +18...+23°C.
Что касается украинского высокогорья, то ночью в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет днем +5...+10 °C.
Погода в Киеве 26 апреля
В Киеве и области ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, днем будет сухо.
Температура воздуха прогреется до +17 °C.
Напомним, киевлян и жителей Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие часы до конца дня 25 апреля в столице ожидается сильная гроза.
Также мы сообщали о том, что с пятницы, 26 апреля, в Украине наконец-то будет царить теплая погода. Воздух днем по всей территории прогреется от +15 °C до +26 °C.
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