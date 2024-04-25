Погода в Україні 26 квітня

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у п'ятницю, 26 квітня, буде хмарною, проте з проясненнями. Температура повітря прогріється до +23 °C. Уночі переважну більшість регіонів накриють дощі з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Зазначається, що вночі у більшості північних, а також Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму пройдуть дощі, подекуди навіть з грозами.

У західній частині буде сухо. Однак, на Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5- 10 м/с.

Температура повітря вночі буде +7...+12 °C. Зокрема:

у південно-східній частині +13...+17 °C;

у західних областях +2...+7 °C.

Температура повітря вдень сягне до +12...+17 °C у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, на південному сході країни стовпчики термометрів покажуть +26 °C. На решті території буде +18...+23 °C.

Що стосується українського високогір'я, то вночі у Карпатах можливий сніг з мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме +5...+10 °C.

Погода 26 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 26 квітня

Завтра у Києві та області очікується хмарна погода, подекуди з проясненнями. Вночі можливий невеликий дощ, вдень буде сухо.

Температура повітря прогріється до +17 °C.

Cкриншот

Нагадаємо, киян та жителів Київської області попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У найближчі години та до кінця дня 25 квітня в столиці очікується сильна гроза.

Також ми повідомляли про те, що з п'ятниці, 26 квітня, в Україні нарешті пануватиме тепла погода. Повітря вдень на всій території прогріється від +15 °C до +26 °C.