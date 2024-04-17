Погода в Украине сегодня, 18 апреля — что прогнозируют синоптики

Ливень в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Синоптики прогнозируют на четверг, 18 апреля, переменную погоду со значительными осадками и грозами по всей территории Украины. Ожидается, что станет еще холоднее, в частности, в западных, северных и центральных регионах страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 апреля

Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются умеренные дожди. В Винницкой, Киевской и Черниговской областях прогнозируются значительные дожди, а в Житомирской и Черкасской областях возможны грозы. Центральная и Харьковская области также могут почувствовать грозовую активность.

Ветер преимущественно северный, со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и большинстве центральных и восточных областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночная температура будет +3...+8°С, днем +7...+12°С. На остальной территории ожидаются ночные температуры +9...+14°С и дневные +14...+19°С. Теплее всего будет на юго-востоке и востоке страны, где температура поднимется +22...+27°С.

В Карпатах прогнозируется мокрый снег, с ночной температурой от +2°С тепла до -3°С, днем от 0 до +5°С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 18 апреля

18 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду со значительными дождями по всей Киевщине. Ветер будет преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет +3...+8°С, а днем поднимется до +7...+12°С.

В Киеве ожидается аналогичная погода: ночью температура будет +5…+7°С, а днем +7…+9°С.

Погода в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики также предупреждают о значительных дождях как опасном метеорологическом явлении. Сейчас объявлен уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине

Синоптики предупреждают о дождях в отдельных областях Украины. В частности, днем в Винницкой, Киевской, Черниговской областях, а также в Житомирской и Черкасской областях ожидаются значительные осадки. Это метеорологическое явление оценивается как потенциально опасное, с уровнем опасности — желтый.

Обращаем ваше внимание на необходимость осторожничать во время путешествий и передвижения на улицах из-за ухудшения погодных условий. Рекомендуем готовиться к дождю и принимать меры безопасности.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В связи с ожидаемыми значительными осадками на реках суббассейнов г. Припять и Среднего Днепра (Житомирская, Киевская, Черкасская области) предполагается повышение уровней воды на 0,1-0,3 м. Это может привести к выходу воды на пойму р. .Норин (Житомирская область) и дальнейшего увеличения ее слоя на поймах гг. Стугна, Ольшанка (Киевская, Черкасская области) с I уровнем опасности - желтый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Черновицкую область в среду, 17 апреля, вернулась зима. В горах региона насыпали много снега, а температура воздуха опустилась до 0 °С.

Также мы писали, что в Объединенных Арабских Эмиратах мощный ураган затопил дома, ТРЦ и взлетные полосы аэропорта. Местные не боятся, ведь привыкли, что несколько раз в год власти провоцируют дождливую погоду, чтобы озеленить город и порадовать людей. На этот раз последствия плачевны, ведь есть двое погибших в городе Шарджа.