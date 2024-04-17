Погода в Україні сьогодні, 18 квітня — що прогнозують синоптики

Злива в Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Синоптики прогнозують на четвер, 18 квітня, змінну погоду зі значними опадами та грозами по всій території України. Очікується, що стане ще холодніше, зокрема у західних, північних та центральних регіонах країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 квітня

Україні, за винятком південно-східної частини, очікуються помірні дощі. На Вінниччині, Київщині та Чернігівщині прогнозуються значні дощі, а в Житомирській та Черкаській областях можливі грози. Центральні та Харківська області також можуть відчути грозову активність.

Вітер переважно північний, зі швидкістю 7-12 м/с. В Карпатах та більшості центральних та східних областей очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях нічна температура буде +3...+8°С, вдені +7...+12°С. На решті території очікуються нічні температури +9...+14°С та денні +14...+19°С. Найтепліше буде на південному-сході та сході країни, де температура підніметься +22...+27°С.

В Карпатах прогнозується мокрий сніг, з нічною температурою від +2°С тепла до -3°С, вдені від 0 до +5°С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 18 квітня

На 18 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду зі значними дощами по всій Київщині. Вітер буде переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +3...+8°С, а вдень підніметься до +7...+12°С.

У Києві очікується аналогічна погода: вночі температура буде +5...+7°С, а вдень +7...+9°С.

Погода в Києві. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають про значні дощі як небезпечне метеорологічне явище. Наразі оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Києві. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні

Синоптики попереджають про значні дощі в окремих областях України. Зокрема, вдень на Вінницькій, Київській, Чернігівській областях, а також у Житомирській та Черкаській областях очікуються значні опади. Це метеорологічне явище оцінюється як потенційно небезпечне, з І рівнем небезпечності — жовтий.

Звертаємо вашу увагу на необхідність бути обережними під час подорожей та пересування на вулицях через погіршення погодних умов. Рекомендуємо готуватися до дощу та вживати заходів безпеки.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

У зв'язку з очікуваними значними опадами на річках суббасейнів р. Прип'ять та Середнього Дніпра (Житомирська, Київська, Черкаська області) передбачається підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м. Це може призвести до виходу води на заплаву р. Норин (Житомирська область) та подальшого збільшення її шару на заплавах рр. Стугна, Вільшанка (Київська, Черкаська області) з І рівнем небезпеки — жовтий.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що до Чернівецької області в середу, 17 квітня, повернулася зима. У горах регіону насипало багато снігу, а температура повітря опустилася до 0 °С.

Також ми писали про те, що в Об'єднаних Арабських Еміратах потужний ураган затопив будинки, ТРЦ та злітні смуги аеропорту. Та місцеві не бояться, адже звикли, що кілька разів на рік влада провокує дощову погоду, аби озеленити місто й порадувати людей. Цього ж разу наслідки плачевні, адже є двоє загиблих в місті Шарджа.