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Україну охоплять зливи та грози — синоптики прогнозують, що стане ще холодніше

17 квітня 2024 22:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 18 квітня — що прогнозують синоптики
Злива в Києві. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують на четвер, 18 квітня, змінну погоду зі значними опадами та грозами по всій території України. Очікується, що стане ще холодніше, зокрема у західних, північних та центральних регіонах країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 квітня

Україні, за винятком південно-східної частини, очікуються помірні дощі. На Вінниччині, Київщині та Чернігівщині прогнозуються значні дощі, а в Житомирській та Черкаській областях можливі грози. Центральні та Харківська області також можуть відчути грозову активність.

Вітер переважно північний, зі швидкістю 7-12 м/с. В Карпатах та більшості центральних та східних областей очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях нічна температура буде +3...+8°С, вдені +7...+12°С. На решті території очікуються нічні температури +9...+14°С та денні +14...+19°С. Найтепліше буде на південному-сході та сході країни, де температура підніметься  +22...+27°С.

В Карпатах прогнозується мокрий сніг, з нічною температурою від +2°С тепла до -3°С, вдені від 0 до +5°С.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 18 квітня

На 18 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду зі значними дощами по всій Київщині. Вітер буде переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +3...+8°С, а вдень підніметься до +7...+12°С.

У Києві очікується аналогічна погода: вночі температура буде +5...+7°С, а вдень +7...+9°С.

Україну охоплять зливи та грози — синоптики прогнозують, що стане ще холодніше - фото 2
Погода в Києві. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають про значні дощі як небезпечне метеорологічне явище. Наразі оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Києві. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні

Синоптики попереджають про значні дощі в окремих областях України. Зокрема, вдень на Вінницькій, Київській, Чернігівській областях, а також у Житомирській та Черкаській областях очікуються значні опади. Це метеорологічне явище оцінюється як потенційно небезпечне, з І рівнем небезпечності — жовтий. 

Звертаємо вашу увагу на необхідність бути обережними під час подорожей та пересування на вулицях через погіршення погодних умов. Рекомендуємо готуватися до дощу та вживати заходів безпеки.

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Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

У зв'язку з очікуваними значними опадами на річках суббасейнів р. Прип'ять та Середнього Дніпра (Житомирська, Київська, Черкаська області) передбачається підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м. Це може призвести до виходу води на заплаву р. Норин (Житомирська область) та подальшого збільшення її шару на заплавах рр. Стугна, Вільшанка (Київська, Черкаська області) з І рівнем небезпеки — жовтий.

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Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що до Чернівецької області в середу, 17 квітня, повернулася зима. У горах регіону насипало багато снігу, а температура повітря опустилася до 0 °С.

Також ми писали про те, що в Об'єднаних Арабських Еміратах потужний ураган затопив будинки, ТРЦ та злітні смуги аеропорту. Та місцеві не бояться, адже звикли, що кілька разів на рік влада провокує дощову погоду, аби озеленити місто й порадувати людей. Цього ж разу наслідки плачевні, адже є двоє загиблих в місті Шарджа. 

погода
Україна
синоптик
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