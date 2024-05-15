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Украину зальют ливни — народный синоптик Диденко назвала регионы, где испортится погода завтра

15 мая 2024 17:37
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Улинец Юлия
редактор
Наталья Диденко рассказала, какая будет погода 16 мая
Люди под дождем. Фото: УНИАН
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Погода в Украине завтра, 16 мая, будет неустойчивой, однако ожидается потепление. Периодически будут идти дожди, которые будут выпадать неравномерно.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 16 мая

По ее прогнозам, 16 мая ожидается в Украине днем +15...+19 °С, в Закарпатье до +22 °С.

В будущем в Украине станет теплее, однако погода будет неустойчивой. Ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые выпадут неравномерно.

В четверг дожди в Украине пройдут в центральных областях, в южной части, в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской и Донецкой областях.

На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается.

Погода в Киеве 16 мая

В Киеве 16 мая вероятность небольшого дождя, но местами, периодически. Ночью +5...+7 °С, днем в четверг +15...+16 °С. К концу недели в столице потеплеет.

 

угроз
Прогностическая диаграмма. Фото: Facebook Наталья Диденко

 

Напомним, в начале мая Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

Также мы рассказывали, когда в Украине можно будет увидеть солнечное затмение и чем это явление будет уникальным.

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