Погода 16 травня в Україні — прогноз Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 16 травня, буде нестійкою, однак очікується потепління. Періодичні йтимуть дощі, які випадатимуть нерівномірно.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 16 травня

За її прогнозами, 16 травня очікується в Україні вдень +15...+19 °С, на Закарпатті — до +22 °С.

Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою. Очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно.

У четвер дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та на Донеччині.

На решті території України істотних опадів не передбачається.

Погода в Києві 16 травня

У Києві 16 травня є ймовірність невеликого дощу, але місцями, періодично. Вночі +5...+7 °С, вдень у четвер +15... +16 °С. До кінця тижня в столиці потеплішає.

Прогностична діаграма. Фото: Facebook Наталка Діденко

Нагадаємо, на початку травня Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

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