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Україну заллють зливи — народний синоптик Діденко назвала регіони, де зіпсується погода завтра

15 травня 2024 17:37
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Улинець Юлія
редактор
Погода 16 травня в Україні — прогноз Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: УНІАН
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Погода в Україні завтра, 16 травня, буде нестійкою, однак очікується потепління. Періодичні йтимуть дощі, які випадатимуть нерівномірно.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 16 травня

За її прогнозами, 16 травня очікується в Україні вдень +15...+19 °С, на Закарпатті — до +22 °С.

Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою. Очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно.

У четвер дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та на Донеччині.

На решті території України істотних опадів не передбачається.

Погода в Києві 16 травня

У Києві 16 травня є ймовірність невеликого дощу, але місцями, періодично. Вночі +5...+7 °С, вдень у четвер +15... +16 °С. До кінця тижня в столиці потеплішає.

 

прогроз
Прогностична діаграма. Фото: Facebook Наталка Діденко

 

Нагадаємо, на початку травня Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

Також ми розповідали про те, коли в Україні можна буде побачити сонячне затемнення та чим це явище буде унікальне.

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Наталка Діденко
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