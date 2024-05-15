Погода 16 травня в Україні — прогноз Наталки Діденко

Україну заллють зливи — народний синоптик Діденко назвала регіони, де зіпсується погода завтра
Погода в Україні завтра, 16 травня, буде нестійкою, однак очікується потепління. Періодичні йтимуть дощі, які випадатимуть нерівномірно.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 16 травня
За її прогнозами, 16 травня очікується в Україні вдень +15...+19 °С, на Закарпатті — до +22 °С.
Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою. Очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно.
У четвер дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та на Донеччині.
На решті території України істотних опадів не передбачається.
Погода в Києві 16 травня
У Києві 16 травня є ймовірність невеликого дощу, але місцями, періодично. Вночі +5...+7 °С, вдень у четвер +15... +16 °С. До кінця тижня в столиці потеплішає.
Нагадаємо, на початку травня Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.
Також ми розповідали про те, коли в Україні можна буде побачити сонячне затемнення та чим це явище буде унікальне.
Читайте Новини.LIVE!