Украину зальют ливни — синоптики Укргидрометцентра рассказали, где завтра будет непогода

Мужчина с зонтиком. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Погода в воскресенье, 21 апреля, будет облачным и дождливым. Кое-где столбик термометра опустится до 0°C.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 21 апреля

В Украине 21 апреля будет облачно.

В западных регионах ожидается, что ночь пройдет без осадков, а днем возможен дождь. Ночью температура будет колебаться от +1 до +6 °C, с возможными заморозками на уровне почвы от 0 до +3 °C. Днем температура составит +9...+14 °C.

На других территориях прогнозируются умеренные осадки, а в Киевской, Черниговской, Черкасской областях и ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях — значительные дожди.

Днем на Левобережье возможны грозы. Температура ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях будет колебаться от +3 до +8 °C, днем — от +7 °C до +12 °C.

На других территориях ночная температура составит от +8 до +13 °C, дневная — от +13 до +18 °C, а в восточной части страны температура может подняться до +23 °C.

Ветер будет северным и северо-восточным со скоростью 7-12 м/с, днем в южных, восточных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине 21 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области на 21 апреля

В Киеве и в Киевской области пройдут интенсивные дожди. Ветер будет северо-восточным со скоростью 7-12 м/с, в течение дня возможны порывы до 15-18 м/с.

В области температура ночью будет колебаться от +3 до +8 °C, днем от +7 °C до +12 °C.

В столице ночью температура будет в пределах +5...+7°C, а днем от +7°C до +9°C.

Также завтра в Киевской области будет желтый уровень опасности из-за ожидаемых погодных условий.

Опасные и стихийные метеорологические явления по Украине 21 апреля

В ночь с 21 на 22 апреля ожидаются заморозки на уровне +0…+3°C на уровне почвы в западных регионах. В Укргидрометцентре предупреждают, что погодные условия будут иметь желтый уровень опасности.

В воскресенье, 21 апреля, в Киевской, Черниговской, Черкасской областях и ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской, прогнозируются значительные осадки.

Днем в восточных областях, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях возможны грозы. В южных, восточных и центральных регионах ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что погодные условия будут иметь желтый уровень опасности.

Области, где ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления ночью 21-22 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Области, где ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления 21 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная ситуация в Карпатах 21 апреля

Высокая снеголавинная опасность (3-й уровень) предполагается на высокогорье Ивано-Франковской области 20-21 апреля. Есть риск спуска лавин даже при слабых внешних воздействиях, включая возможность отдельных естественных средних и крупных лавин.

Умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень) ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области 20-21 апреля.

Низкая снеголавинная опасность (1-й уровень) предполагается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области 20-21 апреля.

Снеголавинная ситуация в Карпатах 21 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Диденко предупредила об урагане, который грозит украинцам из-за циклона.

Ранее мы писали, что погода в Украине в субботу, 20 апреля, начнет улучшаться.