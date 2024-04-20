Україну заллють зливи — синоптики Укргідрометцентру розповіли, де завтра буде негода

Чоловік з парасолькою. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Погода в неділю, 21 квітня, буде хмарною та дощовою. Подекуди стовпчик термометра опуститься до 0 °C.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 21 квітня

Прогноз погоди на 21 квітня по Україні передбачає хмарність.

В західних регіонах очікується, що ніч пройде без опадів, а вдень можливий легкий дощ. Вночі температура коливатиметься від +1°C до +6°C, з можливими заморозками на рівні ґрунту від 0 °C до +3 °C. Вдень температура становитиме +9...+14 °C.

На інших територіях прогнозуються помірні опади, а в Київській, Чернігівській, Черкаській областях, а також вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях — значні дощі.

Вдень на Лівобережжі можливі грози. Температура вночі у Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях буде коливатися від +3 °C до +8 °C, вдень — від +7 °C до +12 °C.

На інших територіях нічна температура складе від +8 °C до +13 °C, денна — від +13 °C до +18 °C, а в східній частині країни температура може піднятися до +23 °C.

Вітер буде північним та північно-східним зі швидкістю 7-12 м/с, вдень у південних, східних та центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Погода в Україні 21 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині на 21 квітня

У Києві та Київській області пройдуть інтенсивні дощі. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 7-12 м/с, протягом дня можливі пориви до 15-18 м/с.

В області температура вночі коливатиметься від +3°C до +8 °C, вдень від +7 °C до +12 °C.

У столиці вночі температура буде в межах +5...+7 °C, а вдень — від +7 °C до + 9°C.

Також завтра на Київщині буде жовтий рівень небезпечності через очікувані погодні умови.

Небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні 21 квітня

У ніч з 21 на 22 квітня очікуються заморозки на рівні +0...+3°C на рівні ґрунту у західних регіонах. В Укргідрометцентрі попереджають, що погодні умови матимуть жовтий рівень небезпечності.

В неділю, 21 квітня, у Київській, Чернігівській, Черкаській областях, а також вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській, прогнозуються значні опади.

Вдень у східних областях, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях можливі грози. У південних, східних та центральних регіонах очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Синоптики попереджають, що погодні умови матимуть жовтий рівень небезпечності.

Області, в яких очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища вночі 21-22 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Області, в яких очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища 21 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна ситуація в Карпатах 21 квітня

Висока сніголавинна небезпека (3-й рівень) передбачається на високогір’ї Івано-Франківської області 20-21 квітня. Є ризик спуску лавин навіть при слабких зовнішніх впливах, у тому числі можливість окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека (2-й рівень) очікується на високогір’ї східної частини Закарпатської області 20-21 квітня.

Низька сніголавинна небезпека (1-й рівень) передбачається на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області 20-21 квітня.

Сніголавинна ситуація в Карпатах 21 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що народний синоптик Діденко попередила про ураган, який загрожує українцям через циклон.

Раніше ми писали, що погода в Україні у суботу, 20 квітня, почне покращуватися.