Прогноз погоды в Украине на 14 февраля от Укргидрометцентра.

Люди идут в дождь. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине 14 февраля ожидается облачная погода. В областях прогнозируют умеренный дождь, а на западе с мокрым снегом. Температура воздуха максимально поднимется до +9 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Погода в Украине 14 февраля

Ночью в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях пройдет умеренный дождь, в западных областях местами будет падать мокрый снег.

Без осадков синоптики прогнозируют ночью в юго-восточной части, а днем на крайнем западе и востоке страны.

В центральных, южных и восточных областях Украины ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, на Левобережье — восточный, 7-12 м/с;

температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в течение суток +1...+6°С;

днем в Закарпатье до +9 °С;

на остальной территории ночью +2...+7°С, днем +7...12°С.

Ночью в Карпатах ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет составлять 0...-5 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

В Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях.

В результате оттепели будут продолжаться повышения уровней воды в реках Украины.

Гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 14 февраля

В Киевской области ожидается облачная погода, небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с;

температура по области в течение суток +1...6°С.

В столице в течение суток прогнозируют +3...+5°С.

Напомним, в Укргидрометцентре предупреждали, что февраль в Украине будет очень теплым.

Кроме того, 4 февраля в Киеве и области зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10,6 °C.