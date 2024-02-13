Прогноз погоды в Украине на 14 февраля от Укргидрометцентра.

Украину завтра зальет дождями — прогноз погоды от Укргидрометцентра
В Украине 14 февраля ожидается облачная погода. В областях прогнозируют умеренный дождь, а на западе с мокрым снегом. Температура воздуха максимально поднимется до +9 °C.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 14 февраля
Ночью в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях пройдет умеренный дождь, в западных областях местами будет падать мокрый снег.
Без осадков синоптики прогнозируют ночью в юго-восточной части, а днем на крайнем западе и востоке страны.
В центральных, южных и восточных областях Украины ночью и утром местами туман.
- Ветер северо-западный, на Левобережье — восточный, 7-12 м/с;
- температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в течение суток +1...+6°С;
- днем в Закарпатье до +9 °С;
- на остальной территории ночью +2...+7°С, днем +7...12°С.
Ночью в Карпатах ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет составлять 0...-5 °С.
Опасные гидрологические явления
В Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях.
В результате оттепели будут продолжаться повышения уровней воды в реках Украины.
Погода в Киевской области 14 февраля
В Киевской области ожидается облачная погода, небольшой дождь.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с;
- температура по области в течение суток +1...6°С.
В столице в течение суток прогнозируют +3...+5°С.
Напомним, в Укргидрометцентре предупреждали, что февраль в Украине будет очень теплым.
Кроме того, 4 февраля в Киеве и области зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10,6 °C.
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