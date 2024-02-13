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Україну завтра заллє дощами — прогноз погоди від Укргідрометцентру

13 лютого 2024 17:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 14 лютого від Укргідрометцентру
Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні 14 лютого очікується хмарна погода. В областях прогнозують помірний дощ, а на заході — з мокрим снігом. Температура повітря максимально підвищиться до +9 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 14 лютого

Вночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях пройде помірний дощ, в західних областях місцями падатиме мокрий сніг.

Без істотних опадів синоптики прогнозують вночі у південно-східній частині, а вдень на крайньому заході та сході країни.

У центральних, південних та східних областях України вночі та вранці місцями буде туман.

  • Вітер північно-західний, на Лівобережжі — східний, 7-12 м/с;
  • температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби +1...+6 °С;
  • вдень на Закарпатті до +9 °С;
  • на решті території вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.

Вночі у Карпатах очікується невеликий сніг, а день мине без опадів. Температура повітря становитиме -5...0 °С.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

 

Небезпечні гідрологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрологічні явища.

Внаслідок відлиги продовжуватимуться підвищення рівнів води у річках України.

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Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 14 лютого

Завтра у Київській області очікується хмарна погода, пройде невеликий дощ. 

  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с;
  • температура по області протягом доби +1...+6 °С.

У столиці протягом доби прогнозують +3...+5 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попереджали, що лютий в Україні буде надзвичайно теплим.

Крім того, 4 лютого у Києві та області зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10,6 °C.

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