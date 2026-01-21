Видео
Главная Погода Укргидрометеоцентр предупредил о резком изменении погоды завтра

Укргидрометеоцентр предупредил о резком изменении погоды завтра

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 20:47
Прогноз погоды на 22 января - какая будет погода завтра
Девушка стоит под снегом. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 22 января, в Украине изменится синоптическая ситуация. Атмосферное давление будет интенсивно снижаться, а поступление более теплого воздуха на высотах постепенно приведет к увеличению облачности, особенно днем. В то же время существенных осадков в большинстве регионов не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Укргідрометеоцентр попередив про різку зміну погоди завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 22 января

Только на юго-западе страны влажный воздух с Балкан вызовет снег, а в Одесской области возможны мокрый снег и дождь. В западных и южных областях в ночные и утренние часы местами прогнозируют туман. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер будет юго-восточного и восточного направлений со скоростью 5-10 м/с. Мороз будет ослабевать медленно.

Температура воздуха в западных областях ночью составит -19...-14 °С, днем — -11...-6 °С, на Закарпатье — 0...+3 °С.

На юге страны ночью ожидается -9....-4 °С, днем — 0...+5 °С.

На остальной территории ночью прогнозируют -15...-10 °С, днем — -9...-4 °С.

яка погода завтра
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко раскрыла, когда в Украине появятся первые осадки после долгожданного похолодания.

А также синоптики сообщили о риске сильной гололедицы завтра в Киеве.

погода Укргидрометцентр атмосферный циклон прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
