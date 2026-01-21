Прогноз погоди на 22 січня - яка буде погода завтра

Дівчина стоїть під снігом. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 січня, в Україні зміниться синоптична ситуація. Атмосферний тиск інтенсивно знижуватиметься, а надходження теплішого повітря на висотах поступово призведе до збільшення хмарності, особливо вдень. Водночас істотних опадів у більшості регіонів не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 22 січня

Лише на південному заході країни вологе повітря з Балкан спричинить сніг, а на Одещині можливі мокрий сніг і дощ. У західних та південних областях у нічні та ранкові години місцями прогнозують туман. На дорогах подекуди збережеться ожеледиця.

Вітер буде південно-східного та східного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с. Мороз слабшатиме повільно.

Температура повітря в західних областях уночі становитиме -19...-14 °С, вдень — -11...-6 °С, на Закарпатті — 0...+3 °С.

На півдні країни вночі очікується -9....-4 °С, вдень — 0...+5 °С.

На решті території вночі прогнозують -15...-10 °С, вдень — -9...-4 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр.

