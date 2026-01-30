Видео
Україна
Укргидрометеоцентр предупредил о сильном снеге и гололеде завтра

Укргидрометеоцентр предупредил о сильном снеге и гололеде завтра

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 18:45
Прогноз погоды на 31 января - какой будет погода завтра
Девушки идут по заснеженной улице. Фото: РБК-Украина

В субботу, 31 января, в Украине ожидается переменная облачность. На западе, севере страны и в Винницкой области осадков не предвидится.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Читайте также:
Укргідрометеоцентр попередив про сильний сніг і ожеледицю завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 31 января

Ночью температура снизится до -17...-12 °С, днем ожидается -14...-9 °С. На Закарпатье термометры будут показывать от - 3 °С ночью до +2 °С.

На остальной территории страны прогнозируются снегопады, а на юго-востоке — снег с дождем.

В южных, большинстве центральных областей и в Харьковской области возможны гололед и налипание мокрого снега. Температура днем составит -10...-5 °С, на Приазовье и в Луганской области — -3...+2 °С, в Крыму — +1...+6 °С.

На дорогах страны следует быть осторожными — местами ожидается гололедица.

Ветер северо-восточный и северный, 7-12 м/с, на северо-востоке местами порывы до 15-20 м/с.

Укргидрометеоцентр предупредил о сильном снеге и гололеде завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что в некоторых регионах Украины были введены временные ограничения для движения транспорта из-за непогоды.

А синоптик Наталья Диденко раскрыла, когда в Украине резко усилятся морозы.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
