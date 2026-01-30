Прогноз погоди на 31 січня - якою буде погода завтра

Укргідрометеоцентр попередив про сильний сніг і ожеледицю завтра
У суботу, 31 січня, в Україні очікується мінлива хмарність. На заході, півночі країни та у Вінницькій області опадів не передбачається.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Прогноз погоди на 31 січня
Вночі температура знизиться до -17...-12 °С, вдень очікується -14...-9 °С. На Закарпатті термометри показуватимуть від - 3 °С вночі до +2 °С.
На решті території країни прогнозуються снігопади, а на південному сході — сніг із дощем.
У південних, більшості центральних областей та в Харківській області можливі ожеледь і налипання мокрого снігу. Температура вдень становитиме -10...-5 °С, на Приазов’ї та в Луганській області — -3...+2 °С, у Криму — +1...+6 °С.
На дорогах країни слід бути обережними — місцями очікується ожеледиця.
Вітер північно-східний та північний, 7–12 м/с, на північному сході місцями пориви до 15–20 м/с.
Нагадаємо, що в деяких регіонах України було запроваджено тимчасові обмеження для руху транспорта через негоду.
А синоптикиня Наталка Діденко розкрила, коли в Україні різко посиляться морози.
Читайте Новини.LIVE!