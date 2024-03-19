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Укргидрометцентр назвал регионы, куда завтра принесет погода ледяные дожди

19 марта 2024 21:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Погода в Украине и Киеве завтра, 20 марта
Девушка под зонтиком прячется от ледяного дождя с мокрым снегом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Погода в Украине в среду, 20 марта, кое-где будет с резкими температурными колебаниями. При этом в отдельных регионах пройдут кратковременные ледяные дожди с мокрым снегом и ожидается появление густого тумана.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 марта. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра облачно с прояснениями. В восточных регионах ожидаются дожди, ночью из-за минусовой температуры — с переходом в мокрый снег. В центре, Киевской и Житомирской без существенных осадков. На юге и западных регионах ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3...-2°С мороза, днем +3...+8°С тепла, в юго-восточной части и Закарпатье +7...+12°С.

В горах будет идти снег, температура воздуха ночью -1...-6°С мороза, днем около 0°С.

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве и области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киевской области ночью +3...-2°С, днем +3...+8°С тепла.

В столице ночью около 0°С, днем столбики термометров покажут +5...+7°С тепла.

Напомним, ранее глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году из-за длительного потепления отопительный сезон может завершиться раньше запланированного.

В то же время народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы, которые заметят завтра снегом.

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