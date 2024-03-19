Погода в Україні та Києві завтра, 20 березня

Укргідрометцентр назвав регіони, куди завтра принесе погода крижані дощі
Погода в Україні у середу, 20 березня, подекуди буде з різкими температурними коливаннями. При всьому цьому, в окремих регіонах пройдуть короткочасні крижані дощі з мокрим снігом та очікується поява густого туману.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода по Україні на 20 березня
За повідомленням синоптиків, завтра хмарно з проясненнями. У східних регіонах очікуються дощі, вночі через мінусову температуру — з переходом у мокрий сніг. У центрі, на Київщині та Житомирщині без істотних опадів. На півдні та у західних регіонах вночі та вранці місцями очікується туман.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +3...-2°С морозу, вдень +3...+8°С тепла, у південно-східній частині та на Закарпатті +7...+12°С.
У горах йтиме сніг, температура повітря вночі -1...-6°С морозу, вдень близько 0°С.
Прогноз погоди у Києві та області
У Києві та області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря у Київській області вночі +3...-2°С, вдень +3...+8°С тепла.
У столиці вночі близько 0°С, вдень стовпчики термометрів покажуть+5...+7°С тепла.
Нагадаємо, раніше голова "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч через тривале потепління опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого.
Водночас народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом.
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