Погода в Україні та Києві завтра, 20 березня

Дівчина під парасолькою ховається від крижаного дощу з мокрим снігом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні у середу, 20 березня, подекуди буде з різкими температурними коливаннями. При всьому цьому, в окремих регіонах пройдуть короткочасні крижані дощі з мокрим снігом та очікується поява густого туману.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода по Україні 20 березня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра хмарно з проясненнями. У східних регіонах очікуються дощі, вночі через мінусову температуру — з переходом у мокрий сніг. У центрі, на Київщині та Житомирщині без істотних опадів. На півдні та у західних регіонах вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +3...-2°С морозу, вдень +3...+8°С тепла, у південно-східній частині та на Закарпатті +7...+12°С.

У горах йтиме сніг, температура повітря вночі -1...-6°С морозу, вдень близько 0°С.

Прогноз погоди у Києві та області

У Києві та області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря у Київській області вночі +3...-2°С, вдень +3...+8°С тепла.

У столиці вночі близько 0°С, вдень стовпчики термометрів покажуть+5...+7°С тепла.

Нагадаємо, раніше голова "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч через тривале потепління опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого.

Водночас народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом.