Прогноз погоды в Украине на 30 января от Укргидрометцентра.

Люди идут по улице в городе. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 30 января, ударит лютыми морозами, особенно сильными они будут ночью. Самые низкие показатели температуры воздуха ожидаются в Карпатах, где ночью будет до -14 °C. Синоптики также предупреждают об гололеди на дорогах завтра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 января

По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине ожидается облачная погода, однако осадков не предполагается. Синоптики предостерегают водителей завтра осторожничать на дорогах, поскольку в большинстве северных и северо-восточных областей местами предполагается гололед. Порывы ветра будут преимущественно юго-западными, западными и не сильными: 3-8 м/с.

Температура воздуха в Украине 30 января:

ночью в большинстве областей будет от -8 до -3 °C;

днем от -4 до -1 °C

в Карпатах от -14 до -9 °C;

на Прикарпатье и Волыни местами от +5 до +7 °C.

Также на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей завтра ожидается второй уровень снеголавинной опасности.

Погода в Украине на 30 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 30 января

В столице Украины и Киевской области завтра ожидается переменная облачность. Осадков тоже не предполагается. Местами на дорогах будет гололед. В Киеве 30 января будет преобладать умеренный юго-западный ветер — 3-8 м/с.

Столбики термометров в области ночью снизятся от -3 до -8 °C. Днем ожидается от -1 до +4 °C.

В столице погода будет теплее. Температура воздуха ночью будет -6...-4 °C, а днем -1...+3 °C.

Напомним, в Украине ожидается солнечная, но холодная погода завтра, 30 января. Если ночью в некоторых регионах температура воздуха опустится до -8 °C, то днем столбики термометров могут подскочить до отметки +5 °C.