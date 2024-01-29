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Укргідрометцентр попередив про похолодання — які регіони накриють морози завтра

29 січня 2024 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 30 січня від Укргідрометцентру
Люди йдуть вулицею в місті. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 30 січня, вдарить лютими морозами, найсильнішими вони будуть вночі. Найнижчі показники температури повітря очікуються в Карпатах, де вночі буде до -14 °C. Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах завтра.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 січня

За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні очікується хмарна погода, однак опадів не передбачається. Синоптики застерігають водіїв завтра бути обережними на дорогах, оскільки в більшості північних та північно-східних областей місцями передбачається ожеледиця. Пориви вітру переважно будуть південно-західними, західними і не сильними: 3-8 м/с.

Температура повітря в Україні 30 січня:

  • вночі в більшості областей буде від -8 до -3 °C;
  • вдень до від -4 до -1 °C
  • в Карпатах від -14 до -9 °C;
  • на Прикарпатті та Волині місцями від + 5 до +7 °C.

Також на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей завтра очікується другий рівень сніголавинної небезпеки.

Погода в Україні на 30 січня
Погода в Україні на 30 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 30 січня

У столиці України та на Київщині завтра очікується мінлива хмарність. Опадів також не передбачається. Місцями на дорогах буде ожеледиця. В Києві 30 січня переважатиме помірний південно-західний вітер — 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів в області вночі знизяться від -3 до - 8 °C. Вдень очікується від -1 до +4 °C.

Натомість у столиці погода буде теплішою. Температура повітря вночі становитиме -6...-4 °C, а вдень -1...+3 °C.

Нагадаємо, в Україні очікується сонячна, але холодна погода завтра, 30 січня. Якщо вночі в деяких регіонах температура повітря опуститься до -8 °C, то вдень стовпчики термометрів можуть підскочити до позначки +5 °C.

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Київ
Укргідрометцентр
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