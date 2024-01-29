Погода в Україні на завтра 30 січня - прогноз Наталії Діденко

Народна синоптикиня Наталія Діденко здивувала українців прогнозом погоди на завтра
В Україні очікується сонячна, але холодна погода завтра, 30 січня. Якщо вночі в деяких регіонах температура повітря опуститься до -8 °С, то вдень стовпчики термометрів можуть підскочити до позначки +5 °С.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні на 30 січня
Сьогодні вночі очікується похолодання, температура впаде до -8...-3 °С, а у північних і північно-східних районах температура може опуститися до -11...-8°С. Але завтра протягом дня температура повітря зросте до +2…+5 °С, хоча у східних областях вона залишиться близько 0 °С.
Вітер стихне і перестане бути поривчастим, буде південно-західним, а в східній частині — північн-західним.
Погода в Києві на 30 січня
У столиці 30 січня очікується сонячна погода без опадів. У ніч на 30 січня у Києві буде прохолодно, температура опуститься до -6...-3 °С. Але протягом дня очікується потепління до +3…+4 °С.
Погода на найближчі дні
Діденко повідомила, що січень добігає кінця з прекрасною погодою, переважно ясними днями. Станом на 1 лютого в Україні прогнозується відсутність значних опадів. Починаючи з 2 лютого очікується підвищення температури повітря, разом з цим збільшиться кількість опадів та посилиться вітер.
Згідно з довгостроковими прогнозами, негативні температури, якщо вони й будуть, то в основному очікуються у нічний час. Упродовж дня, за попередніми оцінками, температура буде переважно позитивною.
Нагадаємо, що в Україні січень 2024 року, швидше за все, буде теплим та вологим, проте можуть бути і дні з морозною та сніговою погодою, особливо у середині місяця. У цей період температура повітря сягатиме -20 °С.
Крім того, раніше фахівці запевняли, що першого місяця 2024 року не варто очікувати частих і серйозних спалахів на Сонці. І все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних людей із хронічними хворобами. Тож до таких днів варто заздалегідь підготуватися.
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