Погода в Україні на завтра 30 січня - прогноз Наталії Діденко

Люди гуляють парком взимку. Фото: Новини.LIVE

В Україні очікується сонячна, але холодна погода завтра, 30 січня. Якщо вночі в деяких регіонах температура повітря опуститься до -8 °С, то вдень стовпчики термометрів можуть підскочити до позначки +5 °С.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 30 січня

Сьогодні вночі очікується похолодання, температура впаде до -8...-3 °С, а у північних і північно-східних районах температура може опуститися до -11...-8°С. Але завтра протягом дня температура повітря зросте до +2…+5 °С, хоча у східних областях вона залишиться близько 0 °С.

Вітер стихне і перестане бути поривчастим, буде південно-західним, а в східній частині — північн-західним.

Антициклон у Європі. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 30 січня

У столиці 30 січня очікується сонячна погода без опадів. У ніч на 30 січня у Києві буде прохолодно, температура опуститься до -6...-3 °С. Але протягом дня очікується потепління до +3…+4 °С.

Погода на найближчі дні

Діденко повідомила, що січень добігає кінця з прекрасною погодою, переважно ясними днями. Станом на 1 лютого в Україні прогнозується відсутність значних опадів. Починаючи з 2 лютого очікується підвищення температури повітря, разом з цим збільшиться кількість опадів та посилиться вітер.

Згідно з довгостроковими прогнозами, негативні температури, якщо вони й будуть, то в основному очікуються у нічний час. Упродовж дня, за попередніми оцінками, температура буде переважно позитивною.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні січень 2024 року, швидше за все, буде теплим та вологим, проте можуть бути і дні з морозною та сніговою погодою, особливо у середині місяця. У цей період температура повітря сягатиме -20 °С.

Крім того, раніше фахівці запевняли, що першого місяця 2024 року не варто очікувати частих і серйозних спалахів на Сонці. І все ж кілька магнітних бур вдарять і можуть позначитися на самопочутті та здоров'ї метеозалежних людей із хронічними хворобами. Тож до таких днів варто заздалегідь підготуватися.