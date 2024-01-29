Погода в Украине на завтра 30 января - прогноз Натальи Диденко

Люди гуляют по парку зимой. Фото: Новини.LIVE

В Украине ожидается солнечная, но прохладная погода завтра, 30 января. Если ночью в некоторых регионах температура воздуха опуститься до -8 °С, то днем столбики термометров могут подскочить до отметки +5 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 30 января

Сегодня ночью ожидается похолодание, температура упадет до -8…-3 °С, а в северных и северо-восточных районах температура может опуститься до -11…-8 °С. Но завтра в течение дня температура воздуха возрастет до +2…+5 °С, хотя в восточных областях она останется около 0 °С.

Ветер стихнет и перестанет быть порывистым, будет дуть с юго-запада, а в восточной части — с северо-запада.

Антициклон в Европе. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 30 января

В столице Украины 30 января ожидается солнечная погода без осадков. В ночь на 30 января в Киеве будет прохладно, температура опустится до -6…-3 °С. Но в течение дня ожидается потепление до +3…+4 °С.

Погода на ближайшие дни

Диденко сообщила, что январь подходит к концу с прекрасной погодой, преимущественно ясными днями. На 1 февраля в Украине прогнозируется отсутствие значительных осадков. Начиная с 2 февраля, ожидается повышение температуры воздуха, вместе с этим увеличится количество осадков и усилится ветер.

Согласно долгосрочным прогнозам, отрицательные температуры, если они и будут, то в основном ожидаются в ночное время. В течение дня, по предварительным оценкам, температура будет преимущественно положительной.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине январь 2024 года, скорее всего, будет теплым и влажным, однако могут быть и дни с морозной и снежной погодой, особенно в середине месяца. В этот период температура воздуха будет достигать -20 °С.

Кроме того, ранее специалисты уверяли, что в первый месяц 2024 года не стоит ожидать частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же несколько магнитных бурь ударят и могут сказаться на самочувствии и здоровье метеозависимых людей с хроническими болезнями. Так что к таким дням стоит заранее подготовиться.