Прогноз погоды в Украине на 20 января — синоптики предупреждают о непогоде

Укргидрометцентр предупредил о непогоде в большинстве областей
В понедельник, 20 января, в Украине сохранится холодная зимняя погода без существенных осадков. В большинстве регионов прогнозируют морозы и осложнения на дорогах из-за гололеда.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды в Украине на 20 января
По данным синоптиков, по всей территории страны будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. На дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам советуют быть осторожными.
В западных, северных областях и в Винницкой области ночью и утром местами прогнозируют туман, что может снижать видимость на автодорогах.
Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит -12...-17°C, а в западных и северных регионах местами будет опускаться до -20°C. Днем ожидается -6...-11°C. На юге страны и в Закарпатье ночная температура будет колебаться в пределах -8...-13°C, днем — от 0 до -5°C.
