Головна Погода Укргідрометцентр попередив про негоду в більшості областей

Укргідрометцентр попередив про негоду в більшості областей

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 17:52
Прогноз погоди в Україні на 20 січня — синоптики попереджають про негоду
Туман на вулиці. Фото: Укрінформ

У понеділок, 20 січня, в Україні утримається холодна зимова погода без істотних опадів. У більшості регіонів прогнозують морози та ускладнення на дорогах через ожеледицю.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 20 січня

За даними синоптиків, по всій території країни буде хмарно з проясненнями, опади не очікуються. На дорогах подекуди можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам радять бути обережними.

У західних, північних областях та на Вінниччині вночі й уранці місцями прогнозують туман, що може знижувати видимість на автошляхах.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -12...-17°C, а в західних і північних регіонах місцями опускатиметься до -20°C. Вдень очікується -6...-11°C. На півдні країни та в Закарпатті нічна температура коливатиметься в межах -8...-13°C, вдень — від 0 до -5°C.

Погода в Україні 20 січня
Карта погоди на 20 січня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше в Гідрометцентрі повідомили, коли до України прийде потепління.

А також синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати послаблення морозів.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
