Прогноз погоди в Україні на 20 січня — синоптики попереджають про негоду

Укргідрометцентр попередив про негоду в більшості областей
У понеділок, 20 січня, в Україні утримається холодна зимова погода без істотних опадів. У більшості регіонів прогнозують морози та ускладнення на дорогах через ожеледицю.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди в Україні на 20 січня
За даними синоптиків, по всій території країни буде хмарно з проясненнями, опади не очікуються. На дорогах подекуди можлива ожеледиця, тож водіям і пішоходам радять бути обережними.
У західних, північних областях та на Вінниччині вночі й уранці місцями прогнозують туман, що може знижувати видимість на автошляхах.
Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вночі становитиме -12...-17°C, а в західних і північних регіонах місцями опускатиметься до -20°C. Вдень очікується -6...-11°C. На півдні країни та в Закарпатті нічна температура коливатиметься в межах -8...-13°C, вдень — від 0 до -5°C.
Раніше в Гідрометцентрі повідомили, коли до України прийде потепління.
А також синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати послаблення морозів.
Читайте Новини.LIVE!