Прогноз погоды в Украине на 17 февраля — где будут лютые морозы

Во вторник, 17 февраля, в Украине ожидаются снег и гололедица. Также в некоторых регионах прогнозируют опасные погодные явления.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в понедельник, 16 февраля.

Погода в Украине 17 февраля

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине во вторник будет облачно с прояснениями.

Ночью в Крыму, днем в южной и юго-восточной частях снег и дождь, местами гололед. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер завтра будет преимущественно восточный, в пределах 5-10 м/с.

На дорогах страны, кроме востока и юго-востока, гололедица.

Температура ночью — -6...-11 °С, днем 0...-5 °С (в северных областях ночью -14...-19 °С, днем -5...-10 °С).

На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью -1...-6 °С, днем 0...+3 °С, в Крыму до +7 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Во вторник, 17 февраля, на дорогах Украины, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Ожидается, что завтра будет первый уровень опасности — желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

А синоптик Наталья Диденко сказала, когда и в каких регионах Украины ударят сильные морозы.