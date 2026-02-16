Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Укргидрометцентр предупреждает о резких изменениях погоды завтра

Укргидрометцентр предупреждает о резких изменениях погоды завтра

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 18:59
Прогноз погоды в Украине на 17 февраля — где будут лютые морозы
Люди идут по городу во время сильных морозов. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 февраля, в Украине ожидаются снег и гололедица. Также в некоторых регионах прогнозируют опасные погодные явления.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в понедельник, 16 февраля.

Реклама
Читайте также:
Прогноз погоди в Україні на 17 лютого
Прогноз погоды в Украине на 17 февраля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 17 февраля

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине во вторник будет облачно с прояснениями.

Ночью в Крыму, днем в южной и юго-восточной частях снег и дождь, местами гололед. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер завтра будет преимущественно восточный, в пределах 5-10 м/с.

На дорогах страны, кроме востока и юго-востока, гололедица.

Температура ночью — -6...-11 °С, днем 0...-5 °С (в северных областях ночью -14...-19 °С, днем -5...-10 °С).

На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью -1...-6 °С, днем 0...+3 °С, в Крыму до +7 °С.

Погода в Україні 17 лютого
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Во вторник, 17 февраля, на дорогах Украины, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Ожидается, что завтра будет первый уровень опасности — желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Ранее Укргидрометцентр шокировал прогнозом погоды в Киеве на 17 февраля — к чему готовиться столице во вторник.

А синоптик Наталья Диденко сказала, когда и в каких регионах Украины ударят сильные морозы.

Укргидрометцентр зима морозы прогноз погоды погода в Украине снегопад
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации