Прогноз погоды в Украине на 17 февраля — ночные морозы возвращаются

Девушка зимой на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 17 февраля, ожидаются осадки в некоторых областях. Возможны дожди и мокрый снег в нескольких регионах днем, а ночью — морозы до -18 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 17 февраля

Во вторник в большинстве областей Украины осадков не будет. Лишь на юге ожидается мокрый снег, дождь и порывистый ветер. Кроме того, вечером возможен небольшой снег на западе Украины.

Прогноз погоды от Диденко. Фото: скриншот

Ночью Диденко прогнозирует -5...-12 °С, на юге может быть до -18 °С. Днем ожидается -2...-7 °С в большинстве областей Украины. На Днепропетровщине будет -2...+2 °С, а в Крыму +3...+9 °С.

Погода в Киеве 17 февраля

В Киеве во вторник осадков не прогнозируется. Несмотря на это на дорогах возможна гололедица. Ближайшей ночью в столице ожидается -15...-17 °С, днем будет -6...-8 °С.

Уже в среду в столицу очередной циклон принесет осложнения погоды. Также будет повышение температуры воздуха.

Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли сегодня готовиться к магнитным бурям.

Также мы рассказывали о том, какой будет погода на этой неделе в Украине прогноз на каждый день.