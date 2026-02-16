Прогноз погоди в Україні на 17 лютого — нічні морози повертаються

Дівчина взимку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 17 лютого, очікуються опади в деяких областях. Можливі дощі та мокрий сніг у кількох регіонах вдень, а вночі — морози до -18 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 17 лютого

У вівторок в більшості областей України опадів не буде. Лише на півдні очікується мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер. Крім того, ввечері можливий невеликий сніг на заході України.

Прогноз погоди від Діденко. Фото: скриншот

Вночі Діденко прогнозує -5...-12 °С, на півдні може бути до -18 °С. Вдень очікується -2...-7 °С у більшості областей України. На Дніпропетровщині буде -2...+2 °С, а в Криму +3...+9 °С.

Погода у Києві 17 лютого

У Києві у вівторок опадів не прогнозується. Попри це на дорогах можлива ожеледиця. Найближчої ночі у столиці очікується -15...-17 °С, вдень буде -6...-8 °С.

Вже у середу в столицю черговий циклон принесе ускладнення погоди. Також буде підвищення температури повітря.

