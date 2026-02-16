Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода В Україні знову вдарять сильні морози — прогноз синоптика Діденко

В Україні знову вдарять сильні морози — прогноз синоптика Діденко

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 14:08
Прогноз погоди в Україні на 17 лютого — нічні морози повертаються
Дівчина взимку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 17 лютого, очікуються опади в деяких областях. Можливі дощі та мокрий сніг у кількох регіонах вдень, а вночі — морози до -18 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 17 лютого

У вівторок в більшості областей України опадів не буде. Лише на півдні очікується мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер. Крім того, ввечері можливий невеликий сніг на заході України.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого
Прогноз погоди від Діденко. Фото: скриншот

Вночі Діденко прогнозує -5...-12 °С, на півдні може бути до -18 °С. Вдень очікується -2...-7 °С у більшості областей України. На Дніпропетровщині буде -2...+2 °С, а в Криму +3...+9 °С.

Погода у Києві 17 лютого

У Києві у вівторок опадів не прогнозується. Попри це на дорогах можлива ожеледиця. Найближчої ночі у столиці очікується -15...-17 °С, вдень буде -6...-8 °С.

Вже у середу в столицю черговий циклон принесе ускладнення погоди. Також буде підвищення температури повітря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи варто сьогодні готуватися до магнітних бур.

Також ми розповідали про те, якою буде погода цього тижня в Україні — прогноз на кожен день.

морози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди опади
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації