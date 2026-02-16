Прогноз погоди в Україні на 17 лютого — де будуть люті морози

Люди йдуть містом під час сильних морозів. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 17 лютого, в Україні очікуються сніг та ожеледиця. Також у деяких регіонах прогнозують небезпечні погодні явища.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у понеділок, 16 лютого.

Погода в Україні 17 лютого

За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні у вівторок буде хмарно з проясненнями.

Вночі в Криму, вдень у південній та південно-східній частинах сніг та дощ, місцями ожеледь. На решті території без істотних опадів.

Вітер завтра буде переважно східний, у межах 5-10 м/с.

На дорогах країни, крім сходу та південного сходу, ожеледиця.

Температура вночі — -6...-11 °С, вдень 0...-5 °С (у північних областях вночі -14...-19 °С, вдень -5...-10 °С).

На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі -1...-6 °С, вдень 0...+3 °С, в Криму до +7 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, на дорогах України, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Очікується, що завтра буде перший рівень небезпеки — жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

