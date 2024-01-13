Погода в Украине завтра, 14 января - прогноз Укргидрометцентра

Сильные морозы в Украине. Фото: РБК-Украина

В Украине ожидается облачная погода со снегом завтра, 14 января. Впрочем, в южных районах снег к вечеру сменится дождем.

Об этом сообщает Укргидрметцентр.

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Погода в Украине на 14 января

Сообщается, по всей территории страны возможно образование гололедицы на дорогах. Будет преобладать ветер южный и юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, в Карпатах - 20-25 м/с, местами ожидаются сильные вьюги.

Температура в ночное время составит -7…-12 °С, в восточных областях, Сумской и некоторых районах Черниговской области ожидается до -13…-18 °С. Днем столбик термометра опустится до 0…-5 °С, в Карпатах до -4…-9 °С.

В западных областях и на юге страны ночью температура будет колебаться в пределах -2...-7 °С, днем -1…+4 °С.

Погода в Украине на 14 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 14 января

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность с возможными прояснениями и легкий снегопад. Ожидается гололедица на дорогах.

Будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура в регионе ночью составляет -7..-12 °С, днем температура опускается до 0…-5 °С.

В Киеве ночная температура будет в пределах -7…-9 °С, днем ожидается 0…-2 °С.

Снеголавинная опасность в Карпатах

Синоптики сообщают, что ожидается повышенный риск снеголавин из-за сильных снегопадов и буранов 13-14 января в горных районах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области.

Существует вероятность обрушения лавин даже под небольшим дополнительным воздействием, включая естественное сходящие лавины среднего и большого размера.

В то же время, умеренный уровень снеголавинной опасности прогнозируется 13-14 января в горных районах западной и центральной части Закарпатской области.

Снеголавинная опасность в Карпатах. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что погода в Украине в субботу, 13 января, засыплет украинцев снегом, который ожидается практически во всех областях, за исключением Харьковской, Донецкой, Одесской и других.