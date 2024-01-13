Погода в Україні завтра, 14 січня - прогноз Укргідрометцентру

Сильні морози в Україні. Фото: РБК-Україна

В Україні очікується хмарна погода із снігом завтра, 14 січня. Втім, у південних районах сніг увечері зміниться дощем.

Про це повідомляє Укргідрметцентр.

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Погода в Україні на 14 січня

Повідомляється, що по всій території країни можливе утворення ожеледиці на дорогах. Переважатиме вітер південний і південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, у західних областях пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с, у Карпатах - 20-25 м/с, місцями очікуються сильні завірюхи.

Температура в нічний час становитиме -7...-12 °С, у східних областях, Сумській та деяких районах Чернігівської області очікується до -13...-18 °С. Вдень стовпчик термометра опуститься до 0...-5 °С, у Карпатах до -4...-9 °С.

У західних областях та на півдні країни вночі температура коливатиметься в межах -2...-7 °С, вдень -1…+4 °С.

Погода в Україні на 14 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 14 січня

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність із можливими проясненнями та легкий снігопад. Очікується ожеледь на дорогах.

Переважатиме південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура в регіоні вночі становить -7...-12 °С, вдень температура опускається до 0...-5 °С.

У Києві нічна температура буде у межах -7...-9 °С, вдень очікується 0...-2 °С.

Сніголавинна небезпека у Карпатах

Синоптики повідомляють, що очікується підвищений ризик сніголавин через сильні снігопади та бурани 13-14 січня у гірських районах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області.

Існує ймовірність обвалення лавин навіть під невеликим додатковим впливом, включаючи природне лавини середнього і великого розміру.

Водночас, помірний рівень сніголавинної небезпеки прогнозується 13-14 січня у гірських районах західної та центральної частини Закарпатської області.

Сніголавинна небезпека у Карпатах. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що погода в Україні в суботу, 13 січня, засипле українців снігом, який очікується практично у всіх областях, за винятком Харківської, Донецької, Одеської та інших.