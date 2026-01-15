Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Укргидрометцентр снова прогнозирует морозы в Украине на 15 января

Укргидрометцентр снова прогнозирует морозы в Украине на 15 января

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 06:25
Погода сегодня, 15 января, в Украине - Укргидрометцентр
Снежная погода в городе. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 15 января, сообщили синоптики. В этот день ожидается разнообразная погода, поскольку по-разному складываются погодные процессы в нижних слоях атмосферы и на высотах, поэтому где-то будет без осадков, где-то снег и гололедица, а также продолжатся морозы.

Об этом в среду, 14 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 15 января

В Україні 15 січня будуть сніги, морози та ожеледиця
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня у земной поверхности будет преобладать область высокого давления, однако без осадков будет только в большинстве северных и Черкасской областях, а днем и на Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории атмосферный фронт и теплый влажный воздух на высотах обусловят осадки в виде снега и мокрого снега, больше всего осадков прогнозировали ночью на Прикарпатье и местами в Волынской области, а днем в Приазовье. Кроме того, на дорогах местами будет удерживаться гололедица.

Холоднее всего будет в северных областях, а именно — ночью -15...-20 °С, местами до -23 °С, днем -10...-15 °С. Меньше всего мороза ожидается на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны, поскольку ночью там -3...-8 °С, а днем будет 0...-5 °С. На остальной территории будет умеренно холодно, потому что ночью -10...-15, а в дневные часы -7...-12 °С.

Прогноз погоди в Україні 15 січня
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 15 января было облачно с прояснениями, в то же время без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила -15...-20 °С, местами -23 °С, днем будет -10...-15 °С.

Тем временем в Киеве ночью -17...-19 °С, днем -11...-13 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в ближайшее время морозы в Украине продолжатся. Сегодня же местами ожидается снег, и только в северных областях и в центре - день пройдет без существенных осадков.

Диденко писала, что ночью ожидается -12...-18 °С, на севере до -20 °С, а в течение дня в большинстве областей -4...-9 °С. В западных областях -3...-8 °С, а вот на Львовщине, Ивано-Франковщине и на Закарпатье 0...-2 °С.

Также она добавила, что в Киеве 15 января осадки маловероятны. Согласно ее прогнозу, температура воздуха в Киеве ночью должна была быть -16...-18 °С, а днем ожидается -10...-12 °С.

Напомним, вчера мы писали, что в Одессе сегодня тоже будет морозная погода. Кроме того, синоптики прогнозируют снег и ветер.

Также мы информировали, что в Укргидрометцентре рассказали, как долго еще будут морозы.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации