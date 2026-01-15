Погода сегодня, 15 января, в Украине - Укргидрометцентр

Снежная погода в городе. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 15 января, сообщили синоптики. В этот день ожидается разнообразная погода, поскольку по-разному складываются погодные процессы в нижних слоях атмосферы и на высотах, поэтому где-то будет без осадков, где-то снег и гололедица, а также продолжатся морозы.

Об этом в среду, 14 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 15 января

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня у земной поверхности будет преобладать область высокого давления, однако без осадков будет только в большинстве северных и Черкасской областях, а днем и на Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории атмосферный фронт и теплый влажный воздух на высотах обусловят осадки в виде снега и мокрого снега, больше всего осадков прогнозировали ночью на Прикарпатье и местами в Волынской области, а днем в Приазовье. Кроме того, на дорогах местами будет удерживаться гололедица.

Холоднее всего будет в северных областях, а именно — ночью -15...-20 °С, местами до -23 °С, днем -10...-15 °С. Меньше всего мороза ожидается на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны, поскольку ночью там -3...-8 °С, а днем будет 0...-5 °С. На остальной территории будет умеренно холодно, потому что ночью -10...-15, а в дневные часы -7...-12 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 15 января было облачно с прояснениями, в то же время без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила -15...-20 °С, местами -23 °С, днем будет -10...-15 °С.

Тем временем в Киеве ночью -17...-19 °С, днем -11...-13 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в ближайшее время морозы в Украине продолжатся. Сегодня же местами ожидается снег, и только в северных областях и в центре - день пройдет без существенных осадков.

Диденко писала, что ночью ожидается -12...-18 °С, на севере до -20 °С, а в течение дня в большинстве областей -4...-9 °С. В западных областях -3...-8 °С, а вот на Львовщине, Ивано-Франковщине и на Закарпатье 0...-2 °С.

Также она добавила, что в Киеве 15 января осадки маловероятны. Согласно ее прогнозу, температура воздуха в Киеве ночью должна была быть -16...-18 °С, а днем ожидается -10...-12 °С.

Напомним, вчера мы писали, что в Одессе сегодня тоже будет морозная погода. Кроме того, синоптики прогнозируют снег и ветер.

Также мы информировали, что в Укргидрометцентре рассказали, как долго еще будут морозы.