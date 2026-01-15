Погода сьогодні, 15 січня, в Україні — Укргідрометцентр

Снігова погода у місті. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 15 січня, повідомили синоптики. В цей день очікується різноманітна погода, оскільки по-різному складаються погодні процеси в нижніх шарах атмосфери і на висотах, тож десь буде без опадів, десь сніг та ожеледиця, а також продовжаться морози.

Про це у середу, 14 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 15 січня

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні біля земної поверхні переважатиме область високого тиску, проте без опадів буде лише в більшості північних та Черкаській областях, а вдень і на Закарпатті та Прикарпатті. На решті території атмосферний фронт і тепліше вологе повітря на висотах зумовлять опади у вигляді снігу та мокрого снігу, найбільше опадів прогнозували вночі на Прикарпатті та місцями у Волинській області, а вдень у Приазов’ї. Окрім того, на дорогах подекуди утримуватиметься ожеледиця.

Найхолодніше буде у північних областях, а саме — вночі -15...-20 °С, місцями до -23 °С, вдень -10...-15 °С. Найменше морозу очікується на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни, оскільки вночі там -3...-8 °С, а вдень буде 0...-5 °С. На решті території буде помірно холодно, бо вночі -10...-15, а в денні години -7...-12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 15 січня було хмарно з проясненнями, водночас без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила -15...-20 °С, місцями -23 °С, вдень буде -10...-15 °С.

Тим часом у Києві вночі -17...-19 °С, вдень -11...-13 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчим часом морози в Україні продовжаться. Сьогодні ж місцями очікується сніг, і лише у північних областях та в центрі — день пройде без істотних опадів.

Діденко писала, що вночі очікується -12...-18 °С, на півночі до -20 °С, а впродовж дня в більшості областей -4...-9 -С. У західних областях -3...-8 °С, а ось на Львівщині, Івано-Франківщині та на Закарпатті 0...-2 °С.

Також вона додала, що у Києві 15 січня опади малоймовірні. Згідно її прогнозу, температура повітря у Києві вночі мала бути -16...-18 °С, а вдень очікується -10...-12 °С.

