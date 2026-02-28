Какая будет погода в Украине 1 марта — прогноз

Укргидрометцентр ответил, будут ли морозы 1 марта
Завтра, 1 марта, по Украине ожидается теплая погода. Синоптики прогнозируют в первый день весны местами до +13 °С.
Прогноз погоды на 1 марта
По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 1 марта, в Украину наконец-то придет весна, и не только на календаре. В воскресенье в течение дня ожидается теплая и приятная погода, без осадков.
Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, в пределах 3-8 м/с.
Температура ночью — 0...-5 °С. А днем прогнозируется — +2...+7 °С. На западе и юге страны в воскресенье будет очень тепло — +8...+13 °С.
Отметим, что 20 марта в Украине наступит весеннее равноденствие. Фактически от этой даты светлое время дня будет длиться дольше.
