Какая будет погода в Украине 1 марта — прогноз

Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 марта, по Украине ожидается теплая погода. Синоптики прогнозируют в первый день весны местами до +13 °С.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине на 1 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 1 марта

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 1 марта, в Украину наконец-то придет весна, и не только на календаре. В воскресенье в течение дня ожидается теплая и приятная погода, без осадков.

Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, в пределах 3-8 м/с.

Температура ночью — 0...-5 °С. А днем прогнозируется — +2...+7 °С. На западе и юге страны в воскресенье будет очень тепло — +8...+13 °С.

