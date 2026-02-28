Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Укргідрометцентр здивував прогнозом погоди на 1 березня

Укргідрометцентр здивував прогнозом погоди на 1 березня

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 20:03
Прогноз погоди в Україні на 1 березня
Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 1 березня, в Україні очікується доволі тепла погода. Подекуди у перший день весни температура повітря підніметься до +13 °С.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Погода в Україні на 1 березня
Погода в Україні на 1 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 1 березня

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра, 1 березня, в Україну нарешті прийде весна, й не лише на календарі. У неділю протягом дня очікується тепла та приємна погода, бех опадів.

Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, у межах 3-8 м/с.

Температура вночі — 0...-5 °С. А вдень прогнозується — +2...+7 °С. На заході та півдні країни у неділю буде дуже тепло — +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 1 березня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Синоптик Наталка Діденко розповідала, яку погоду спровокую антициклон по Україні 1 березня.

Зазначимо, що 20 березня в Україні настане весняне рівнодення. Фактично від цієї дати світла пора дня триватиме довше.

Раніше синоптики розповіли, якою буде весна в Україні у 2026 році. Цьогоріч весна не поспішатиме з остаточним теплом.

Укргідрометцентр потепління весна прогноз погоди погода в Україні березень
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
